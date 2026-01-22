Μια αχτίδα ελπίδας εμφανίστηκε μετά την τεράστια τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της Κυριακής στην Ισπανία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 45 άτομα και άφησε πολλούς τραυματίες.

Αυτή την Πέμπτη, το κόμμα για τα δικαιώματα των ζώων PACMA επιβεβαίωσε ότι ο Μπόρο, ένας σκύλος που τα ίχνη του είχαν χαθεί τις τελευταίες 4 ημέρες διασώθηκε από πράκτορες της INFOCA (Ανδαλουσιανή Υπηρεσία Πυρόσβεσης Δασών).

Advertisement

Advertisement

PACMA anuncia que el perro Boro ha sido rescatado durante la mañana de este jueves por bomberos forestales de INFOCA https://t.co/T9bQqIB0JH — cartagenaactualidad (@ctactualidad) January 22, 2026

Ο Μπόρο, μια διασταύρωση ράτσας σνάουτσερ και σκύλου νερού, επέβαινε σε ένα από τα τρένα μαζί με την ιδιοκτήτριά του, Άνα Γκαρθία Αράντα, και την έγκυο αδελφή της, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Και οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με τη δεύτερη γυναίκα να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

❤️‍🩹 #ÚLTIMAHORA | Boro vuelve a casa con su familia.



Un grupo de bomberos forestales de la @E112Andalucia lo han conseguido capturar en la mañana de este jueves.



ℹ️ Más información: https://t.co/TUcuQj6xkD pic.twitter.com/HQLq61Wkv1 — 7TV Andalucía (@7TVAndalucia) January 22, 2026

Συγγενείς είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, προκειμένου να βρεθεί o σκύλος



«Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την αδελφή μου, τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο» είπε η Γκαρθία Αράντα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει αρχικά το ζώο κοντά στον τόπο της τραγωδίας χθες, όμως ο σκύλος τράπηκε σε φυγή όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Πυροσβέστες τον έπιασαν το επόμενο πρωί.

💚¡BORO RESCATADO!



👉Los agentes del INFOCA han rescatado finalmente a Boro. ¡GRACIAS!



💚Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia.



🙏Desde PACMA queremos dar las gracias a todos los voluntarios y efectivos… pic.twitter.com/pkoVUvDwzL Advertisement January 22, 2026

«Γνωρίζαμε από χθες την περιοχή όπου μπορούσε να βρίσκεται και σήμερα εντέλει καταφέραμε να τον βρούμε και τον πάρουμε μαζί μας, επομένως μπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του», ανέφερε σε δημοσιογράφους ένας από τους πυροσβέστες.

Έκτοτε, ο σκύλος επανασυνδέθηκε με την οικογένειά του.

«Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος της οικογένειας.

Advertisement