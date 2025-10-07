Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας ανέφερε την Τρίτη πως 131 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα απελάθηκαν από το Ισραήλ για την Ιορδανία μέσω του περάσματος της γέφυρας Άλενμπι.

Το Ισραήλ ανέφερε τη Δευτέρα ότι 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla), μεταξύ των οποίων η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Advertisement

Advertisement

ΗΤούνμπεργκ ήταν μία από τους 450 ακτιβιστές που τέθηκαν υπό κράτηση από το Ισραήλ όταν ο στολίσκος αναχαιτίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.