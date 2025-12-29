Με ένα σκληρό βίντεο από επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αμάχων κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, απάντησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στην παλαιστινιακή οργάνωση αμφισβητώντας ευθέως μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση αυτής, η οποία αρνείται ότι στοχοποίησε αμάχους.

Στο σχόλιο για το βίντεο των 11 λεπτών που ανάρτησε ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ατυό αντιπροσωπεύει «ένα μικρό μέρος των βάρβαρων πράξεων κατά τη διάρκεια της σφαγής και δείχνει αυτό που τώρα αρνείται η Χαμάς» για την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερα από 1.200 άτομα στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 348 νέων που βρέθηκαν δολοφονημένα στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova. Επισης, 251 άτομα απήχθησαν στη Γάζα.

Advertisement

Advertisement

Η απάντηση αυτή ήρθε, όπως αναφέρει το Jns.org μετά τη δημοσίευση ενός εγγράφου 42 σελίδων από τη Χαμάς στις 24 Δεκεμβρίου, στο οποίο απορρίπτονται οι ισχυρισμοί ότι οι μαχητές της στόχευσαν σκόπιμα πολίτες, νοσοκομεία ή σχολεία κατά τη διάρκεια της διασυνοριακής επίθεσης. Η έκθεση της Χαμάς, την οποία κοινοποίησε ο επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor, Ramy Abdu, ισχυρίζεται ότι οι τρομοκράτες είχαν λάβει οδηγίες να αποφύγουν πολιτικούς στόχους και ζητά τη διεξαγωγή Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή ανεξάρτητης έρευνας για τους ισχυρισμούς περί θυμάτων.

«Δεν πρόκειται για ισχυρισμούς. Πρόκειται για τεκμηριωμένα γεγονότα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του IDF.

Το έγγραφο της Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαδίδει fake news σχετικά με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.