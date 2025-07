H ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέστρεψε στο έδαφος πέντε ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 Cobra στη βάση της Κερμανσάχ, όπως ανακοινώθηκε από τις IDF, που έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο.

«Αποστολή τους ήταν να προσπαθήσουν να βλάψουν τα αεροσκάφη μας» είπε ο εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντερφίν.

To Ιράν είχε επί Σάχη (πριν την Ισλαμική Επανάσταση) προμηθευτεί αριθμό αμερικανικών ΑΗ-1J SeaCobra, τα οποία είδαν ευρύτατη χρήση στον πόλεμο με το Ιράκ, αποκτώντας πολύ καλή φήμη με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις- όπως και τα επίσης αμερικανικής προέλευσης μαχητικά αεροσκάφη F-14 Tomcat και F-4 Phantom.

