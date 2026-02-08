Σε μονομερή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη ξεπεράσει την «κόκκινη γραμμή» που το Τελ Αβίβ έχει θέσει σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της, φαίνεται ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει το Ισραήλ, κάτι που έχει ήδη διαμηνύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πληροφορία μεταδίδει η Jerusalem Post, επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους με γνώση των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θεωρεί το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά του και έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσινγκτον ότι διατηρεί πλήρη ελευθερία δράσης, ακόμη και χωρίς αμερικανική συμμετοχή. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, το Ιράν δεν έχει φτάσει στο όριο που θα ενεργοποιούσε άμεση ισραηλινή επίθεση.

Πηγή: Reuters

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, κατά τις οποίες το Τελ Αβίβ παρουσίασε αναλυτικά επιχειρησιακά σχέδια. Τα σχέδια αυτά φέρονται να περιλαμβάνουν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και υποδομές που στηρίζουν τις στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να ανασυγκροτήσει οπλικά συστήματα τέτοιας κλίμακας που να απειλούν άμεσα την ύπαρξη του Ισραήλ, ενώ χαρακτηρίζουν τη συγκυρία «ιστορική ευκαιρία» για την εξουδετέρωση της ιρανικής πυραυλικής απειλής.

Πηγή: Reuters

Την ίδια ώρα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, να υιοθετήσουν μια στρατηγική περιορισμένων επιθέσεων, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόστηκε πρόσφατα κατά των Χούθι στην Υεμένη. Όπως επισημαίνουν Ισραηλινοί στρατιωτικοί, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αφήσει άθικτες κρίσιμες ιρανικές δυνατότητες και να μεταφέρει το βάρος των συνεπειών στο Ισραήλ.

(Με πληροφορίες από JerusalemPost)