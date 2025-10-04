Οι ραγδαίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο με αποκορύφωμα την χθεσινή απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο τερματισμού του πολέμου που πρότεινε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτούν μια νέα φάση στην πολύχρονη σύγκρουση, που έφτασε σε επίπεδα κλιμάκωσης άνευ προηγουμένου τα τελευταία δύο χρόνια.

Διάγγελμα Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πριν από λίγο σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι όσοι όμηροι «είναι ζωντανοί και όσοι έχουν πεθάνει», θα επιστραφούν εντός της ερχόμενης εβραϊκής γιορτής του Σουκκότ, η οποία αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου.

«Στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό»

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους άλλους ούτε την επίτευξη των λοιπών στόχων του πολέμου», πρόσθεσε.

Ευχαρίστησε τον Τραμπ για την στήριξή του υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς», όπως είπε νωρίτερα σήμερα.

Ευχαρίστησε επίσης τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας και «τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι ήταν τόσο ανθεκτικοί και στάθηκαν αταλάντευτα σε τόσο δύσκολες ημέρες».



Tελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση»

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά – Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ενόψει των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε σήμερα την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

H νέα ανάρτηση του Τραμπ

«Εκτιμώ ότι το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η Ειρηνευτική Συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Δεν θα ανεχθώ την καθυστέρηση, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελεί και πάλι απειλή. Ας το κάνουμε αυτό, ΤΑΧΥΤΑΤΑ. Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαριστεί όλες τις αραβικές χώρες και την Τουρκία που βοήθησαν στο να επιλυθεί η κρίση

Στο Κάιρο θα κριθεί το μέλλον της Γάζας

Εφόσον οι συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Αίγυπτο για την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, προχωρήσουν ομαλά, όλοι οι όμηροι είναι πολύ πιθανό να απελευθερωθούν «μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12 news το Σάββατο.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν από την Κυριακή ή τη Δευτέρα και θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ. Η παρουσία των Αμερικανών — οι οποίοι, όπως επιβεβαίωσε πηγή των ΗΠΑ στο Times of Israel, θα ταξιδέψουν στην Αίγυπτο αυτό το Σαββατοκύριακο — υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, ανέφερε η πηγή. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα ηγηθεί της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας.

Ο ανώνυμος ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στον Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι τρέχουσες ραγδαίες εξελίξεις έχουν «συντονιστεί πλήρως» μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή, λίγο πριν ο Τραμπ δηλώσει ότι πιστεύει ότι η Χαμάς είναι «έτοιμη για ειρήνη» και ζητήσει από το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα».

Η πηγή, χαιρέτισε την πρόοδο προς την πιθανή επικείμενη απελευθέρωση όλων των ομήρων ως «μεγάλη επιτυχία» για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, καθώς αντιπροσωπεύει «την πιθανότητα να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα τους χωρίς το Ισραήλ να έχει υποκύψει στο αίτημα της Χαμάς για πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα, όπως είχε απαιτήσει η Χαμάς» τα τελευταία δύο χρόνια.

«Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία τέτοια συμφωνία», δήλωσε η ανώτερη πηγή στο Channel 12. «Μέχρι τώρα, η Χαμάς απαιτούσε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ [από τη Γάζα] και μόνο τότε θα απελευθερώνονταν οι τελευταίοι όμηροι».

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ κερδίζει την υποστήριξη της σκληροπυρηνικής Τζιχάντ

Ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας φαίνεται να ανοίγει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η αποδοχή βασικών όρων του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τη Χαμάς, πλέον και από τον Ισλαμικό Τζιχάντ, αναπτερώνει τις ελπίδες για εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και αρχή διαλόγου.

Τα μέλη της Χαμάς αναμένεται ακόμη και σήμερα το βράδυ να βρίσκονται στην Αίγυπτο και πιθανότατα να γίνει και μια διάσκεψη των παλαιστινιακών οργανώσεων πριν καθίσουν στο τραπέζι με τους διαμεσολαβητές.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις πιθανότατα αύριο Κυριακή 5/10 θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι μάλιστα οι Ισραηλινοί καταρτίζουν και λίστες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Η Χαμάς δήλωσε την πρόθεσή της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Εκτιμάται ότι πρόκειται για 48 άτομα, εκ των οποίων περίπου 20 είναι πιθανώς εν ζωή καθώς και να παραδώσει την εξουσία σε άλλες παλαιστινιακές αρχές, σύμφωνα με τους βασικούς όρους του σχεδίου Τραμπ. Αν και απέφυγε να δεσμευτεί στον πλήρη αφοπλισμό της, η δήλωσή της χαρακτηρίστηκε από διεθνείς ηγέτες ως «σημαντικό βήμα» προς την ειρήνη.