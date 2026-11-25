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Στην αποστολή συμμετέχει ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο Πακιστανό αστροναύτη σε τροχιά και τον πρώτο αλλοδαπό που εισέρχεται στον συγκεκριμένο σταθμό.

Ο Αλί θα παραμείνει στον σταθμό για διάστημα έως δέκα ημερών, διεξάγοντας επιστημονικά πειράματα στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών.

Παράλληλα, το υπόλοιπο πλήρωμα θα πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες για την επίδραση της μικροβαρύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό, ενισχύοντας τα μελλοντικά διαστημικά σχέδια της Κίνας.

Η αποστολή αναδεικνύει τη στρατηγική συνεργασία Κίνας και Πακιστάν, καθώς οι δύο χώρες ενισχύουν τους δεσμούς τους στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης.

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Μια ιστορική στιγμή για το διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας σηματοδοτεί η εκτόξευση του διαστημοπλοίου Shenzhou-24, το οποίο μεταφέρει τρεις αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη και ο πρώτος αλλοδαπός που εισέρχεται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό.

Το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, με κυβερνήτη τον Τανγκ Χονγκμπό και μηχανικό πτήσης τον Γου Γι. Λίγο μετά την εκτόξευση, οι υπεύθυνοι της αποστολής ανακοίνωσαν ότι αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το Shenzhou-24 τέθηκε στην προκαθορισμένη τροχιά του και όλα τα συστήματά του λειτουργούσαν ομαλά.

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Ο Αλί συμμετέχει στην αποστολή ως ειδικός επιστημονικού φορτίου και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ιστορική συμμετοχή του. «Κουβαλώ στους ώμους μου το όνομα του Πακιστάν και τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών», δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από την αναχώρησή του.

Η παραμονή του στον Τιανγκόνγκ αναμένεται να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα συμμετάσχει σε τέσσερα επιστημονικά προγράμματα που αφορούν τη βιοτεχνολογία και την επιστήμη των υλικών. Μεταξύ των πειραμάτων περιλαμβάνονται η μελέτη της φωτοσύνθεσης σε βακτήρια και η διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με τα μέλη της προηγούμενης αποστολής, με εξαίρεση τον κυβερνήτη της, Τζου Γιανγκτζού.

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: "I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis" #MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV https://t.co/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Περισσότερα από 90 πειράματα και ένα νέο ρεκόρ στο Διάστημα

Η αποστολή Shenzhou-24 έχει και ιδιαίτερη επιστημονική σημασία, καθώς το πλήρωμα αναμένεται να πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές. Οι έρευνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από τις επιστήμες της ζωής στο Διάστημα και την αεροδιαστημική ιατρική μέχρι τη μελέτη των φαινομένων καύσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για τις επιπτώσεις του διαστημικού περιβάλλοντος στη γήρανση των αιμοφόρων αγγείων, με τους επιστήμονες να επιδιώκουν να εντοπίσουν νέες δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.

Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν στον διαστημικό σταθμό για έξι μήνες, μαζί με τον Τζου Γιανγκτζού, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί από νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο τελευταίος μελετά τις αλλαγές που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός κατά την παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα, μια έρευνα με ιδιαίτερη σημασία για τα μελλοντικά σχέδια της Κίνας.

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Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, ο Τζου αναμένεται να έχει συμπληρώσει συνολικά έναν χρόνο σε τροχιά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεχή παραμονή Κινέζου αστροναύτη στο Διάστημα. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει θεωρούνται σημαντικά για την προετοιμασία επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη, αλλά και για ένα πιθανό μελλοντικό ταξίδι στον Άρη.

A proud new chapter in Pakistan’s history unfolded early Wednesday as the country’s first astronaut, Muhammad Zeeshan Ali, soared into space aboard China’s Shenzhou-24 spacecraft following its liftoff from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China. #PakistanInSpace #ZeeshanAli #Shenzhou24 #SpaceMission #PakistanTV — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 25, 2026

Τιανγκόνγκ, το «Ουράνιο Παλάτι» της Κίνας

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ, το όνομα του οποίου μεταφράζεται ως «Ουράνιο Παλάτι», βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του 2022. Μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά τις περιόδους εναλλαγής των πληρωμάτων και κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψος περίπου 340 έως 450 χιλιομέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

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Η Κίνα σχεδιάζει να διατηρήσει τον σταθμό σε συνεχή λειτουργία για τουλάχιστον μία δεκαετία, με την παρουσία τουλάχιστον τριών αστροναυτών σε μόνιμη βάση. Παράλληλα, το Πεκίνο επιδιώκει να τον αναδείξει σε διεθνές κέντρο διαστημικής συνεργασίας, καθώς πλησιάζει η πιθανή απόσυρση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος βρίσκεται υπό την ηγεσία της NASA και εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του έως το 2030.

یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ میں شین ژو-24 کے تین خلابازوں کی روانگی کی تقریب میں شریک ہوں، جن میں مدار تک جانے والے پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی بھی شامل ہیں۔ چین بھر سے ہزاروں افراد صبح سویرے یہاں جمع ہوئے۔ یہ تاریخ رقم ہونے کا لمحہ تھا اور ایک خواب کی تعبیر بھی۔ 2017-18 میں میں اپنے چینی دوستوں سے بار بار کہتا تھا کہ سی پیک کے تحت زمین پر انقلابی منصوبے مکمل کرنے کے بعد اب ہمارے تعاون کو خلا تک وسعت دینی چاہیے، اور چینی خلائی مشن پر پاکستانی خلاباز ہمارا اگلا قدم ہونا چاہیے۔ آج وہ خواب حقیقت بن گیا ہے اور میں پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی کو اپنے خلائی جہاز کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پاک چین دوستی زندہ باد! 🇵🇰🇨🇳 — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) November 24, 2026

Η στρατηγική συνεργασία Κίνας και Πακιστάν

Η συμμετοχή του Αλί στην αποστολή αποτελεί σημαντικό ορόσημο και για τις σχέσεις Κίνας και Πακιστάν στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης. Η συνεργασία των δύο χωρών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ το 2025 υπέγραψαν νέα συμφωνία για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών τους δραστηριοτήτων.

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Η Κίνα έχει ήδη αναλάβει την εκτόξευση πακιστανικών δορυφόρων, ενώ ένα όχημα εξερεύνησης της Σελήνης, το οποίο κατασκευάστηκε στο Πακιστάν, αναμένεται να συμμετάσχει σε κινεζική σεληνιακή αποστολή περίπου το 2028.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, χαιρέτισε την εξέλιξη, αποδίδοντας στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως δήλωσε, η ηγεσία του και η δέσμευσή του στη φιλία Κίνας και Πακιστάν έχουν οδηγήσει τις διμερείς σχέσεις σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για την παρουσία και την κυριαρχία στο Διάστημα. Το Πεκίνο έχει ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, καθώς το 2024 έγινε η πρώτη χώρα που έφερε στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ έχει θέσει ως στόχο την προσελήνωση Κινέζων αστροναυτών έως το 2030.

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Από την άλλη πλευρά, η NASA έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028, στο πλαίσιο του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος. Η νέα αποστολή της Κίνας, με την ιστορική συμμετοχή του πρώτου Πακιστανού αστροναύτη, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία πέρα από τα όρια της Γης.

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Με πληροφορίες BBC