Ένα ιστορικό ιατρικό επίτευγμα πέτυχαν οι γιατροί του Νοσοκομείου Παίδων στο Κολοράντο οι οποίοι έκαναν για πρώτη φορά διπλή μεταμόσχευση καρδιάς και ήπατος σε παιδί. Η 11χρονη ασθενής, Γκρέισι Γκρίνλο της οποίας η συγγενής καρδιοπάθεια είχε οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια πλέον ξεκινά μία καινούρια ζωή, έχοντας 2 νέα και υγιέστατα όργανα.

Η μεταμόσχευση διήρκησε 16 ώρες και ήταν αρκετά δύσκολη. Για να σωθεί το 11χρονο παιδί χρειάστηκε να συνεργαστούν 10 ειδικοί από 25 διεπιστημονικές ομάδες φροντίδας. Η Γκρέισι γεννήθηκε με Σύνδρομο Υποπλαστικής Αριστερής Καρδίας (HLHS), μια πάθηση κατά την οποία η καρδιά αναπτύσσεται με μόνο έναν λειτουργικό θάλαμο άντλησης. Πριν συμπληρώσει την ηλικία των 3 χρόνων, υποβλήθηκε σε 3 μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, προκειμένου η καρδιά της να μπορεί να εξασφαλίζει αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος. Παρότι σήμερα πολλά παιδιά με HLHS επιβιώνουν έως την ενηλικίωση, η ίδια η πάθηση, σε συνδυασμό με τις θεραπείες της, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως ηπατική βλάβη και ηπατική ανεπάρκεια.

Για χρόνια, η Γκρέισι έπασχε από πλαστική βρογχίτιδα, μια πάθηση που προκαλεί τη συσσώρευση παχύρρευστου, πρωτεϊνούχου υλικού στους αεραγωγούς. Τον τελευταίο χρόνο, τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν και άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ηπατικής ανεπάρκειας. Η ιατρική ομάδα του Κολοράντο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διπλή μεταμόσχευση ήταν αναγκαία και έτσι τον Απρίλιο η 11χρονη μπήκε σε λίστα αναμονής.

Λιγότερο από έναν μήνα, βρέθηκαν συμβατά όργανα δότη.

Κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης καρδιάς, το ήπαρ του δότη διατηρήθηκε σε μια εξειδικευμένη συσκευή που ονομάζεται TransMedics Organ Care System και η οποία προσομοιώνει τη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος. Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε τη διατήρηση του οργάνου και έδωσε στους καρδιοχειρουργούς τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν την επέμβαση. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι γιατροί έκαναν τη μεταμόσχευση ήπατος, η οποία διήρκεσε 7 ώρες.

Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία. Η 11χρονη βγήκε από τη μονάδα καρδιολογικής αποκατάστασης λίγο περισσότερο από έναν μήνα αργότερα. Επτά μήνες μετά τη μεταμόσχευση, η Γκρέισι συνεχίζει να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο έχει ήδη επιστρέψει στο σχολείο και στην καθημερινότητά της.

Η 11χρονη θα χρειαστεί πιθανότατα να υποβληθεί σε μια ακόμη μεταμόσχευση καρδιάς αργότερα στη ζωή της. Ωστόσο, το μεταμοσχευμένο ήπαρ εκτιμάται ότι θα παραμείνει λειτουργικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής της.