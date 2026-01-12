Μία ομάδα σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε εθνικό πάρκο του Κολοράντο, ο ένας εκ των οποίων κινδύνεψε για την ζωή του, καθώς θάφτηκε για λίγο κάτω από το χιόνι, ενώ υπέστη επίσης εξάρθρωση ώμου στην προσπάθειά του να πιαστεί από ένα δέντρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο (10/1) κοντά στην λίμνη Haiyaha στο εθνικό πάρκο «Rocky Mountain», με τις τρομακτικές στιγμές να καταγράφονται σε βίντεο.

Three snowboarders were caught up in an avalanche in Rocky Mountain National Park in Colorado. Thankfully, no serious injuries were reported. https://t.co/yZKw3twPFl pic.twitter.com/kIo9AyvuZT — ABC News (@ABC) January 12, 2026

Οι φίλοι του σκιέρ που παγιδεύτηκε κάτω από το χιόνι έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν, την ώρα που ένας δεύτερος άνδρας παρασύρθηκε από ακόμα μία χιονοστιβάδα. Το Κέντρο Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο αναφέρει ότι το χιόνι είναι λιγότερο απ’ ότι συνήθως, ωστόσο ακόμα και έτσι ο κίνδυνος για την δημιουργία χιονοστιβάδας είναι υπαρκτός.

«Σίγουρα έχουμε χαμηλότερο χιόνι αυτή τη στιγμή από ό,τι συνήθως για αυτή την εποχή του χρόνου», τόνισε ο Ethan Greene, διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο. «Αλλά όποτε έχουμε χιόνι σε απότομες πλαγιές, υπάρχει πιθανότητα χιονοστιβάδων. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή είναι χιονοστιβάδες που προκαλούνται από χιονοστιβάδες που μπορούν να σπάσουν παλαιότερα στρώματα χιονιού», πρόσθεσε.