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Ένας Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του αφότου χτυπήθηκε από κεραυνό στην Αίτνα, στη Σικελία, ανακοίνωσαν οι Ιταλοί πυροσβέστες.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, με καταγωγή από το Τέξας, ανέβαινε τις πλαγιές του ηφαιστείου σε μια απαγορευμένη περιοχή όταν έπεσε σε καταιγίδα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Everyone who climbs Etna is scared of the lava. The lava isn't what kills you.



A 29-year-old American from Kansas crossed a closed line on Mount Etna Sunday night to get near the flow. Lightning killed him, up in the open above the tree line, in a zone shut off because of the… pic.twitter.com/wxn6dnKSAg — IredcapI (@IredcapI) August 17, 2026

Χτυπήθηκε από κεραυνό την Κυριακή, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο στην Κατάνια, αλλά κατά άφιξή του διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

🚨 #ITALY #ITALIA



Tragic end of a hiker..



🔴 IRALY : AN AMERICAN HIKING ON MOUNT ETNA IN SICILY WAS STRUCK BY LIGHTNING



on Sunday and later died in a hospital, Italian media reported.#Etna #Volcano #Accident #Accidente pic.twitter.com/pD1kxQJQYx — LW World News (@LW_WorldNews) August 17, 2026

Με υψόμετρο 3.324 μέτρων, η Αίτνα είναι το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη και εκρήγνυται συχνά.

Άρχισε ξανά να εκτοξεύει τέφρα και λάβα στις αρχές του μήνα, προσελκύοντας πλήθη τουριστών, αλλά και οδηγώντας επίσης στο κλείσιμο για μια εβδομάδα του αεροδρομίου της Κατάνια.

#Etna: una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove ad una quota di circa 2.200 m, nei pressi di Monte Rittmann.



L'apertura della bocca ha destabilizzato del materiale vecchio innescando la formazione di un piccolo flusso piroclastico.



Video velocizzato (x6) WebEtneo pic.twitter.com/nTd3COF9Rd — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 17, 2026

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι λάτρεις του βουνού μπορούν να ανέβουν μόνοι τους σε υψόμετρο περίπου 2.400 μέτρων, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από οδηγό για να ανέβουν ψηλότερα.