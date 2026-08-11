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Ένα νέφος ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα στη Σικελία μετακινήθηκε προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας σήμερα, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς το νησί της Μεσογείου, στο απόγειο της τουριστικής περιόδου.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας νεφών ηφαιστειακής τέφρας πάνω από τα μαλτέζικα νησιά έπειτα από την πρόσφατη δραστηριότητα του Ηφαιστείου Αίτνα», ανέφερε το διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook.

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pic.twitter.com/ZmLt1YN7AJ El aeropuerto de Catania suspendió los vuelos hasta las 11:00 horas del 12 de agosto, tras el cierre del espacio aéreo debido a la actividad eruptiva del volcán Etna 🇮🇹✈️ — SOLO DE IDA✈️ (@solodeida) August 11, 2026

Ένας εκπρόσωπος Τύπου είπε πως 19 πτήσεις ακυρώθηκαν έως αργά το απόγευμα σήμερα, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Το αεροδρόμιο της Μάλτας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων νότια του ηφαιστείου της Αίτνας, του ενεργότερου στην Ευρώπη, το οποίο άρχισε να εκρήγνυται ξανά την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σικελίας, στη πόλη Κατάνια.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ