Θάφτηκε στο χιόνι το χιονοδρομικό κέντρο Πράτο Νεβόζο στην Ιταλία, καθώς το ύψος του έφτασε σχεδόν τα 3 μέτρα και κατέρριψε το φετινό ρεκόρ στην Ευρώπη.

Alpes Italianos 🇮🇹❄️

Increíble la cantidad de nieve que ha caído en la estación de esquí Prato Nevoso. pic.twitter.com/wz7sEZ4BVz Advertisement Advertisement December 27, 2025

Το Πράτο Νεβόζο είναι ένα χιονοδρομικό κέντρο στην επαρχία Κούνεο της Ιταλίας. Μέσα σε 24 ώρες κατέγραψε χιονόπτωση ρεκόρ, με περίπου 1,5 μέτρο χιονιού να πέφτει σε μια μέρα σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

A Prato Nevoso quasi 3 metri di neve, innevamento record in Europa #ANSA pic.twitter.com/zyRvldYkfE December 26, 2025

Οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονταν όλο το 24ωρο καθώς το χιόνι άγγιζε τα τρία μέτρα με τους σκιέρ να απολαμβάνουν τις ασυνήθιστα καλές συνθήκες εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Prato Nevoso, località sciistica in Italia, ha registrato una nevicata eccezionale con neve molto abbondante. L’accesso stradale risulta difficoltoso. pic.twitter.com/oGRSvOyNDb — euronews Italiano (@euronewsit) December 24, 2025

Η διαδρομή προς το χιονοδρομικό κέντρο είναι μαγική, με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα.

❄️ Proseguono le intense nevicate nelle Alpi Occidentali.



Nel video, di Dati Meteo Asti, la situazione a Prato Nevoso (CN) dove ormai si è superato il metro e mezzo di accumulo di neve. pic.twitter.com/H1rWgYa23Q — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) December 25, 2025

Οι εγκαταστάσεις του κέντρου είναι επίσης καλυμμένες από χιόνι, δημιουργώντας εντυπωσιακό σκηνικό για τους λάτρεις του χιονιού, του χειμώνα και του σκι.