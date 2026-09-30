Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δέκατη έκθεση του Copernicus Ocean State Report καταγράφει την επιταχυνόμενη θέρμανση των ωκεανών, η οποία προκαλεί ανησυχητικές αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει διπλασιαστεί τα τελευταία είκοσι έτη, καθώς απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η οξίνιση των υδάτων ευθύνονται για την εμφάνιση εντονότερων καιρικών φαινομένων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη σοβαρή υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα θαλάσσια κύματα καύσωνα που πλήττουν τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η ραγδαία υποχώρηση των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική.

Οι ερευνητές τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ωκεανών, προκειμένου οι κοινωνίες να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επερχόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές.

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Οι ωκεανοί θερμαίνονται με «ανησυχητικό ρυθμό», προκαλώντας αλλαγές για τις οποίες ο κόσμος δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος, σύμφωνα με τη 10η έκθεση του Copernicus Ocean State Report, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και βασίζεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δεδομένων.

Η έκθεση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 διεθνείς επιστήμονες, καταγράφει τη συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και την υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

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🌊 The 10th Ocean State Report is out, powered by our satellite data & in-situ observations.



🌡️ Ocean warming & heatwaves

📈 Rising sea levels

⚠️ Pressures on vulnerable regions



🛰️ #EUSpace & #CopernicusEU turns observations into knowledge.



🔗 https://t.co/Kqtf5PXrs1 pic.twitter.com/Y188zsOEwb — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 30, 2026

«Ο ωκεανός μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας: η θέρμανση, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αποτελούν αλληλένδετες ενδείξεις σημαντικών και μακροπρόθεσμων αλλαγών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Mercator Ocean International, του ερευνητικού οργανισμού που εκπόνησε την έκθεση.

Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 90% της επιπλέον θερμότητας που προκαλείται από την ανθρώπινη καύση ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός θέρμανσής τους έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας σημείωσαν νέα ρεκόρ το 2023, το 2024 και το 2026.

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται με συχνότερα και εντονότερα θαλάσσια κύματα καύσωνα, ισχυρότερες καταιγίδες, επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Παράλληλα, οι ωκεανοί έχουν γίνει περίπου 17% πιο όξινοι από το 1985, καθώς απορροφούν μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα κατέγραψαν το 2024 θαλάσσια κύματα καύσωνα-ρεκόρ, ορισμένα από τα οποία διήρκεσαν περισσότερο από 30 ημέρες, με τις θερμοκρασίες των υδάτων να ξεπερνούν κατά 4,6 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα επεισόδια υψηλών θερμοκρασιών· εκδηλώνονται σε ένα πλαίσιο παρατεταμένης θέρμανσης των ωκεανών, η οποία αλλάζει τις συνθήκες που βιώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα», δήλωσε η Μπλάνκα Φερνάντεθ-Άλβαρεθ, ερευνήτρια στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών.



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Στην Αρκτική, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά περίπου 4,2 βαθμούς Κελσίου μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, ενώ η έκταση των θαλάσσιων πάγων μειώνεται σταθερά.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των ωκεανών, ώστε κυβερνήσεις και κοινωνίες να μπορούν να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: wsvn.com

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