Εικόνα από τον πλανήτη Αρη θύμισε η ακτογραμμή στο νησί του Ορμούζ στο Ιράν με την θάλασσα να βάφεται κόκκινη και εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδάμ το φαινόμενο δεν εμφανίζεται πρώτη φορά και δεν αποτελεί μυστήριο. Πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό».

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ «το νησί Ορμούζ είναι γνωστό ως Rainbow Island, καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή».

Heavy rains have turned an Iranian beach on Hormuz Island bright red after iron-oxide-rich soil from the area washed into the sea. pic.twitter.com/07lwRkdNn9 December 17, 2025

Από μετεωρολογικής άποψης, κατά τον κ. Κολυδά, «τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων».

«Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες» συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζοντας πως οι εικόνες «δεν οφείλονται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Ορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης».

✅Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν tην ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες:… https://t.co/m45tE0LPMe pic.twitter.com/zhVTDiqcwD — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025