Το χιόνι και ο παγετός προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων από τροχαία στους παγωμένους δρόμους της Γαλλίας σήμερα, ενώ η κακοκαιρία έπληξε τις μεταφορές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουγγαρία και η Ολλανδία.

🔴 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗯𝗹𝗲𝗮𝘂, 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗻𝗲𝗶𝗴𝗲𝘀 ! ❄️

On admire, tout simplement. ❤️ #Neige



🌐 https://t.co/kKCuE8xVJj

©️ Château de Fontainebleau pic.twitter.com/EWkgCdVwt8 Advertisement Advertisement January 6, 2026

⛄⛷️ Ski et luge à #Montmartre, trafic perturbé… À #Paris, les images impressionnantes de la neige qui, malgré les températures extrêmes, fait des heureux pic.twitter.com/4r1WrHKQiq — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 6, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ακυρώσουν μέρος των αυριανών πτήσεών τους από και προς τα δύο αεροδρόμια του Παρισιού αύριο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέο επεισόδιο χιονόπτωσης μετά την προσωρινή ανάπαυλα των τελευταίων ωρών.

Οι ακυρώσεις κρίνονται αναγκαίες για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων αποχιονισμού της πίστας και αποπάγωσης των αεροσκαφών.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Neige en île de France pic.twitter.com/xJilykdQUM — Boy from school (@boyfschool) January 5, 2026

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επικεντρώνονται στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της Γαλλίας.

❄️ La neige et le verglas ont fait au moins cinq morts sur la route en France et perturbent fortement les transports depuis lundi dans plusieurs pays européens comme la Grande-Bretagne, la Hongrie et les Pays-Bas ⤵️ pic.twitter.com/Gg2K6d1Ggt Advertisement January 6, 2026

Το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε χθες την πιο κρύα νύκτα του φετινού χειμώνα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Το θερμόμετρο κατέβηκε στους -12,5° C στην περιοχή του Νόρφολκ.

Το σύνολο της βρετανικής επικράτειας βρίσκεται στο επίπεδο 1 του συναγερμού για χιόνι και παγετό, ενώ η βόρεια Σκωτία βρίσκεται στο επίπεδο 2 (επί τριών επιπέδων συνολικά).

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Στην Ουγγαρία, ο υπουργός Μεταφορών Γιάνος Λαζάρ κάλεσε τους πολίτες να μην βγουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο. Η χιονόπτωση έχει πλήξει οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Mostanra mondhatni az egész országból kiszorult a vegyes csapadék, már délen és keleten is havazik! Budapesten rég láttunk ekkora fehérséget. 🫣➡️ https://t.co/RhQMz7bTGV



📷: Solva, Géczi Roland, Lelek pic.twitter.com/9zm9T5szwL Advertisement January 6, 2026

Στην Ολλανδία, κανένα τρένο δεν κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το πρωί. Εκτοτε, περιορισμένος αριθμός συρμών δόθηκε στην κυκλοφορία.

Στο αεροδρόμιο Αμστερνταμ-Σκίπολ, 400 πτήσεις ακυρώθηκαν. Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται αύριο.

Advertisement

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Photo one by Anja Latour.

Photo two by Henk Bootsma.

From @NOS ooggetuigen.

Snow in The Netherlands.😻 pic.twitter.com/mTmkcGrhl6 Advertisement January 5, 2026

The snow is absolutely gorgeous, but it’s a pain in the ass to cycle in this weather. Literally had to stop a thousand times because i couldn’t move forward + my glasses were snow covered every 5 seconds😅



[📍Amsterdam, The Netherlands ] pic.twitter.com/AFQRIi7p6D — Chan ♡ (@cgghoulette) January 5, 2026

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Advertisement