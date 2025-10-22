Αναγκαστική προσγείωση επιχείρησε μικρό αεροπλάνο σε πολυσύχναστο πάρκο στην Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια ανυποψίαστη περαστική.

Η γυναίκα και ο πιλότος διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο.

Το μικρό αεροπλάνο είχε αναχωρήσει το απόγευμα της Τρίτης από το Κόμπτον και κατευθυνόταν περίπου 120 χλμ. νοτιοανατολικά προς την French Valley πριν χρειαστεί να κάνει στροφή λόγω μηχανικής βλάβης και να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση περίπου στις 16:00 τοπική ώρα σε ένα από τα γήπεδα ποδοσφαίρου του πάρκου Χάρτγουελ στο Λονγκ Μπιτς, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Όταν έφτασαν οι μονάδες, βρήκαν ένα μικρό αεροσκάφος στην κοιλιά του με σπασμένο το σύστημα προσγείωσης. Η άτρακτος του αεροπλάνου ήταν άθικτη. Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, συγκρούστηκε με μία πεζή στο πάρκο», δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής του Λονγκ Μπιτς.

Οι μονάδες που έφτασαν στο σημείο βοήθησαν στην απομάκρυνση του ηλικιωμένου πιλότου από το αεροπλάνο και τον μετέφεραν αμέσως σε τοπικό νοσοκομείο μαζί με την ηλικίας περίπου 40 ετών γυναίκα, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.