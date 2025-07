Ένας έφηβος εργαζόμενος στην καθαριότητα έχασε τη ζωή του αφού τον ρούφηξε μια κρεατομηχανή σε εργοστάσιο παρασκευής μπουρίτο στην Καλιφόρνια.

Ο 19χρονος του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, εργαζόταν στο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων Tina’s Burritos όταν εκτυλίχθηκε το φρικτό περιστατικό γύρω στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Βέρνον.

Εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια και καθάριζε τη βιομηχανική κρεατομηχανή, όταν ξαφνικά η μηχανή ενεργοποιήθηκε και τον ρούφηξε μέσα στο μηχάνημα, ενώ οι τρομοκρατημένοι συνάδελφοί του παρακολουθούσαν.

Το θύμα φέρεται να άφησε μια κραυγή για βοήθεια κατά τη διάρκεια του σοκαριστικού ατυχήματος.

Οι εργαζόμενοι έσπευσαν να τον σώσουν, αλλά δεν κατάφεραν να απενεργοποιήσουν τον εξοπλισμό που άλεσε μέχρι θανάτου τον εργαζόμενο στην καθαριότητα μετά το πέρας του ωραρίου του.

A worker was killed after becoming trapped in a food-mixing machine at the Tina’s Burritos factory in Vernon, California around 9:30 p.m. Sunday. Authorities and OSHA have launched investigations into the incident. (ABC7) pic.twitter.com/8b9zaNr4Dl