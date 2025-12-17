Μια αεροπορική εταιρεία παραδέχτηκε ότι «επανεντόπισε» ένα Boeing 737 που είχε χαθεί πριν από περίπου 10 χρόνια.

Η Air India δήλωσε ότι είχε χάσει τα ίχνη ενός αεροσκάφους της στο αεροδρόμιο της Καλκούτας από το 2012.

Το επιβατικό αεροσκάφος, ένα Boeing 737-200, παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για 13 χρόνια και μόλις πρόσφατα ανακτήθηκε, αφού το αεροδρόμιο της Καλκούτας επικοινώνησε με την Air India ζητώντας την απομάκρυνσή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η αεροπορική εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με λογαριασμό στάθμευσης ύψους 85.000 λιρών, το συνολικό ποσό που οφείλει για τη «στάθμευση» του αεροσκάφους όλα αυτά τα χρόνια.

The 'Lost' Air India 737, VT-EHH, has been acquired by Bengaluru Airport (BIAL), where it will be used for Training of MRO Engineers



However, as per a tender from BIAL earlier this year, this could be used for Fire Training



via : https://t.co/uV2lzoPqjp

📸 @flyingTrini pic.twitter.com/WUxjsiYtMY — AviationAll (@AviationAll_) November 26, 2025

Η ιστορία του χαμένου αεροσκάφους της Air India

Το αεροπλάνο ήταν αρχικά εγγεγραμμένο στην Indian Airlines, μια διαφορετική κρατική αεροπορική εταιρεία που συγχωνεύθηκε με την Air India το 2007. Στη συνέχεια το Boeing ενοικιάστηκε στην ινδική ταχυδρομική υπηρεσία για να χρησιμοποιείται ως μεταγωγικό αεροσκάφος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Campbell Wilson, φέρεται να δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε παροπλιστεί εδώ και χρόνια για να χρησιμοποιηθεί από την India Post, και με κάποιον τρόπο είχε παραλειφθεί από πολλά επίσημα έγγραφα.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα εταιρεία ενδέχεται να μη γνώριζε καν ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκε στην ιδιοκτησία της, κάτι που εξηγεί γιατί μπορεί να είχε απλώς ξεχαστεί.

Ένας χρήστης του X, ο Trinidade Gois, ανήρτησε φωτογραφία του αεροσκάφους γράφοντας: «Την περασμένη εβδομάδα η Air India ολοκλήρωσε την πώληση και τη μεταβίβαση αυτού του B737-200 (VT-EHH), το οποίο ήταν καθηλωμένο στο CCU από το 2012».

«Παραδόθηκε στην Indian Airlines το 1982, στη συνέχεια πέρασε στην “Alliance Air”, μέχρι που μετατράπηκε σε φορτηγό αεροσκάφος και πέταξε με τα διακριτικά της “India Post”», είπε χαρακτηριστικά.

«Προφανώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αεροσκάφους είχε ξεχαστεί για χρόνια», πρόσθεσε.

Η είδηση έρχεται μετά τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Air India με προορισμό το Λονδίνο, στο Αχμενταμπάντ, τον Ιούνιο του 2025, δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους.

Τον Νοέμβριο η Air India καθήλωσε τρία Boeing 787-8 Dreamliner για «εκτεταμένες έρευνες», μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

