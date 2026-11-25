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Ο πρώην αξιωματούχος διέφυγε στην Ελλάδα πριν από την επιβολή της ποινής του και εργάζεται πλέον σε αγροτικές εργασίες για την επιβίωσή του.

Ο ίδιος δηλώνει επιθυμία επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την προϋπόθεση απονομής χάρης ή επίτευξης συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την επιστροφή του, εξετάζοντας μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση του κατηγορούμενου.

Ο Διαμαντής κρίθηκε ένοχος τον Οκτώβριο του 2025 για 21 αδικήματα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξε θύμα άδικης δικαστικής διαδικασίας.

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Από την πολιτική και τις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ στα ελληνικά ελαιοχώραφα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, ο 70χρονος ομογενής πρώην αξιωματούχος του Κονέκτικατ, τον οποίο αναζητά το FBI μετά την καταδίκη του για υποθέσεις διαφθοράς, δωροδοκίας και εκβιασμού.

Ο Διαμαντής εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε από την Ελλάδα να συλλέγει ελιές, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Το υλικό έφτασε στη δημοσιογράφο Σούζαν Ραφ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου WFSB, η οποία παρουσίασε την υπόθεσή του.

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Από την καταδίκη στις ΗΠΑ στην αγροτική εργασία στην Ελλάδα

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο πρώην αξιωματούχος έχει πλέον χάσει το σπίτι του, τη σύνταξή του και την κοινωνική του ασφάλιση, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να εργάζεται χειρωνακτικά για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες.

Ο ίδιος δηλώνει πως επιθυμεί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συναντήσει ξανά την οικογένειά του. Ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση είτε να του απονεμηθεί χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είτε να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές στις ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες για την επιστροφή του, ζητώντας να εξεταστούν ως μάρτυρες οι κόρες του, καθώς και ένας πρώην κρατικός αξιωματούχος.

Πώς διέφυγε στην Ελλάδα και για ποια αδικήματα καταδικάστηκε

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής κατάφερε να φύγει από τις ΗΠΑ λίγο πριν από την προγραμματισμένη επιβολή της ποινής του, η οποία αναμενόταν να είναι πολυετής. Το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Κονέκτικατ, τηλεφώνησε στον δικηγόρο του, Νόρμαν Α. Πάτις, και του γνωστοποίησε ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει.

Η δικαστική υπόθεση σε βάρος του ξεκίνησε με τη σύλληψή του τον Μάιο του 2024. Το κατηγορητήριο αφορούσε ένα κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να λειτουργούσε από το 2018 έως το 2021, με τον Διαμαντή να κατηγορείται ότι εκβίαζε εργολάβους και λάμβανε χρηματικά ανταλλάγματα από όσους διεκδικούσαν δημόσια κονδύλια για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε μία από τις περιπτώσεις είχε απειλήσει δύο εργολάβους, απαιτώντας ανταλλάγματα προκειμένου να αξιοποιήσει την επιρροή του και να τους εξασφαλίσει έργα.

Τον Οκτώβριο του 2025 κρίθηκε ένοχος για 21 αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, εκβιασμός, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις σε πράκτορες του FBI. Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης και άδικης δικαστικής διαδικασίας.