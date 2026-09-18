Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα καβούρι να κρατά μια λεπίδα στην δαγκάνα του και να επιτίθεται σε έναν άνδρα και τον σκύλο του.

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε σε αυλή σπιτιού στη Φλόριντα.

Advertisement

Advertisement

Ο σκύλος φαίνεται να πλησιάζει το καβούρι και να το περιεργάζεται μυρίζοντάς το, όταν ξαφνικά το καρκινοειδές αντιδρά επιθετικά και κινείται προς το μέρος του, επιχειρώντας να το χτυπήσει με τη δαγκάνα του στην οποία κρατά μια… λεπίδα.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου παρεμβαίνει αμέσως για να προστατεύσει το κατοικίδιό του, όμως το καβούρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα «μαχητικό». Μετά από αρκετές προσπάθειες, καταφέρνει τελικά να το πιάσει και να το απομακρύνει από το σημείο.

«Πού βρήκες ένα καβούρι με μαχαίρι;» ακούγεται να λέει έκπληκτος, ενώ στη συνέχεια προειδοποιεί τον σκύλο του να μην το πλησιάσει ξανά.

Το καβούρι εκτιμάται ότι είναι μπλε χερσαίο καβούρι, ένα είδος που συναντάται στη Φλόριντα, κυρίως σε περιοχές κοντά στις ακτές. Τα συγκεκριμένα καρκινοειδή μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 30 εκατοστά, ενώ το βάρος τους μπορεί να αγγίξει το μισό κιλό.

Όσο για τη λεπίδα που κρατούσε, μοιάζει να πρόκειται για τμήμα μικρού σουγιά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό πώς κατέληξε στην δαγκάνα του.