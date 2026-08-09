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Η πελάτισσα κατήγγειλε την αρχική αδιαφορία της εταιρείας, η οποία επικοινώνησε μαζί της μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Στέφενσον αποδέχθηκε αποζημίωση δύο χιλιάδων λιρών, ενώ η διοίκηση του ξενοδοχείου εξέφρασε τη λύπη της και διαβεβαίωσε για τη λήψη μέτρων.

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου από ανεξάρτητους ειδικούς, θέτοντας τα επηρεαζόμενα δωμάτια εκτός λειτουργίας για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος παρασίτων.

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Η 31χρονη Χάνα Στέφενσον ξύπνησε γεμάτη τσιμπήματα από κοριούς μετά από μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο Travelodge στο Κέιμπριτζ της Βρετανίας, στις 26 Ιουλίου.

Η Στέφενσον είχε βγει με φίλους στην πόλη και επέλεξε να μείνει για ένα βράδυ στο ξενοδοχείο προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα αντί να πάρει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι της. Το επόμενο πρωί, ωστόσο, ξύπνησε με έντονη φαγούρα και κόκκινα εξογκώματα σε όλο της το σώμα.

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Woman attacked by bed bugs during Travelodge stay https://t.co/aX0OJpyl6N — BBC News (UK) (@BBCNews) August 8, 2026

«Μόνο όταν είδα το αίμα και τα έντομα συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί», είπε και εξήγησε τι συνέβη: «Ξύπνησα με φαγούρα και άρχισα να έχω εξογκώματα στα χέρια μου. Όταν σηκώθηκα, είδα κηλίδες αίματος στο μαξιλάρι και μαύρες κουκκίδες. Κοίταξα πιο προσεκτικά και είδα ένα έντομο στο μαξιλάρι. Έλεγξα τα κλινοσκεπάσματα και υπήρχαν περισσότερα στα κλινοσκεπάσματα. Καθώς περνούσε η μέρα, άρχισαν να εμφανίζονται όλο και περισσότερα τσιμπήματα. Μέτρησα 37 μόνο στο αριστερό μου χέρι, αλλά είναι πάρα πολλά για να τα μετρήσω, σίγουρα περισσότερα από 100, με φαγουρίζουν πολύ».

Η ίδια δήλωσε «τρομοκρατημένη και σοκαρισμένη», καθώς δεν περίμενε ένα τέτοιο περιστατικό σε Travelodge καθώς το θεωρούσε αξιόπιστό, ενώ όπως σημείωσε δεν είχε παρόμοια εμπειρία ούτε στα ταξίδια της σε Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη διαμονή της, το πρήξιμο είχε υποχωρήσει, όμως το δέρμα της εξακολουθούσε να μοιάζει σαν να είχε ανεμοβλογιά. Όπως ανέφερε, οι αντιδράσεις του κόσμου την έχουν κάνει να αισθάνεται άβολα με την εμφάνισή της και να αποφεύγει κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η Στέφενσον υποστήριξε επίσης ότι αισθάνθηκε πως αγνοήθηκε όταν έκανε αρχικά το παράπονό της στο ξενοδοχείο και ότι η εταιρεία επικοινώνησε μαζί της μόνο αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τσιμπήματα στο TikTok. «Δεν νομίζω ότι θα είχα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δεν το είχα ανεβάσει στο TikTok», δήλωσε.

Travelodge guest wakes up with more than 100 bed bug bites after one night in the hotel https://t.co/ykjQGDMC9C — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2026

Η Στέφενσον αποδέχθηκε αποζημίωση ύψους 2.000 λιρών από την εταιρεία, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της αντιμετώπισης των κοριών.

Από την πλευρά της η Travelodge δήλωσε ότι λυπάται βαθιά για την εμπειρία της και για την αναστάτωση που προκάλεσε το περιστατικό. Τόνισε ότι η ασφάλεια των πελατών αποτελεί «προτεραιότητα» και ότι εφαρμόζει μέτρα, υπό την καθοδήγηση ειδικών, για την πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων από παράσιτα. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, όταν αναφέρεται κάποιο περιστατικό σε ξενοδοχείο, τα επηρεαζόμενα δωμάτια αλλά και τα γειτονικά τίθενται άμεσα εκτός λειτουργίας, προκειμένου να επιθεωρηθούν από ανεξάρτητους ειδικούς καταπολέμησης παρασίτων.