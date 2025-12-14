Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μνήμης άφησε η Κέιτ Μίντλετον κατά την πρόσφατη παρουσία της σε φιλανθρωπική καλλιτεχνική εγκατάσταση στο Λονδίνο, τιμώντας όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του People.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε τον «Ever After Garden», έναν εποχικό υπαίθριο κήπο αφιερωμένο στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή λόγω της νόσου, αλλά και στη στήριξη όσων συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους. Ο κήπος στηρίζει το Royal Marsden Cancer Charity και αποτελεί έναν χώρο περισυλλογής, ελπίδας και συλλογικής μνήμης.

Η 43χρονη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψή της μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στον Ever After Garden, ο οποίος συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας πόρους για το Royal Marsden Cancer Charity. Κάθε λουλούδι, κάθε φως, είναι μια μνήμη που κρατιέται ενωμένη, μια λάμψη κοινής αγάπης, μνήμης και ελπίδας – C».

Σε ένα από τα τελευταία πλάνα του βίντεο, αποκαλύπτεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα τοποθετημένο διακριτικά στο γρασίδι, το οποίο φέρει το μήνυμα:

«Στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο – C».

Ο Ever After Garden αποτελείται από περισσότερα από 30.000 φωτεινά λευκά τριαντάφυλλα και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Άνια Χίντμαρχ, τη συγγραφέα Καμίλα Μόρτον και το Royal Marsden Cancer Charity. Από την πρώτη του παρουσίαση το 2019, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια δολάρια για το Royal Marsden NHS Foundation Trust, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβαν από κοινού τον ρόλο των προστάτων του Royal Marsden NHS Foundation Trust τον Ιανουάριο, γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ίδια η Κέιτ υποβλήθηκε εκεί σε θεραπεία μετά τη διάγνωσή της.

Η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει δημόσια τη μάχη της με τον καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, μέσω προσωπικού βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Η θεραπεία της ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, ενώ τον Ιανουάριο που ακολούθησε γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε ύφεση, χωρίς ποτέ να αποκαλύψει το είδος του καρκίνου.

