Η πριγκίπισσα Σάρλοτ συνόδευσε τη μητέρα της σε ένα ντουέτο στο πιάνο, ερμηνεύοντας μαζί το κομμάτι «Holm Sound», δημιουργώντας μια ζεστή και τρυφερή στιγμή μητέρας και κόρης μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Love and connection through music 💕



A special duet playing Holm Sound by Erland Cooper to open this year’s ‘Together at Christmas’ Carol Service.



December 24, 2025

«Στην καρδιά μου, τα Χριστούγεννα μιλούν για την αγάπη που ανθίζει με τους πιο απλούς, ανθρώπινους τρόπους. Όχι με μεγαλοπρεπή ή συναισθηματικά σχήματα, αλλά με ήπιες πράξεις: μια στιγμή προσοχής, μια λέξη παρηγοριάς, μια φιλική συνομιλία, ένα χέρι βοηθείας. Παρουσία. Αυτές οι απλές πράξεις φροντίδας μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συνθέτουν το όμορφο ψηφιδωτό της ζωής, στο οποίο όλοι ανήκουμε», ανέφερε η Κέιτ σε ένα απόσπασμα που αναρτήθηκε στο Instagram.

Οι λογαριασμοί της βασιλικής οικογένειας στα social media είχαν δώσει μια πρώτη γεύση της έκπληξης, με ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε το πιάνο και τα χέρια της Κέιτ να παίζουν, πριν εμφανιστεί και το χέρι της Σάρλοτ, προϊδεάζοντας τους θαυμαστές για το ντουέτο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και οι δύο γιοι τους, με την οικογένεια να φωτογραφίζεται έξω από το Αβαείο του Γουεστμίνστερ, τον ίδιο χώρο όπου παντρεύτηκαν το 2011.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2023, η Κέιτ είχε αποκαλύψει ότι η Σάρλοτ ακολουθεί τα μουσικά της βήματα και ασχολείται με το πιάνο, κατά τη διάρκεια της Royal Variety Performance στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Με πληροφοριές από people.com