Η κυβέρνηση στην Κένυα χαρακτήρισε ως «ντροπιαστικό» το περιστατικό κατά το οποίο πολίτες εκτόξευσαν ένα παπούτσι προς τον Πρόεδρο, Γουίλιαμ Ρούτο, κατά την διάρκεια ομιλίας την Κυριακή (4/5).

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται το παπούτσι να χτυπά τον Πρόεδρο στο αριστερό του χέρι. Ο Ισαάκ Μουαούρα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε από τις αρχές να συλλάβουν όσους εμπλέκονται.

«Τι θα συνέβαινε αν όλοι αποφασίζαμε να πετάμε παπούτσια ο ένας στον άλλον; Τι αξίες διδάσκουμε στα παιδιά μας;», έγραψε σε ανάρτηση στο X, ζητώντας σεβασμό στον θεσμό της δημοκρατίας.

Someone in the crowd hurled what appeared to be a shoe at President William Ruto during his address at Kehancha Town in Migori County, shortly after launching a 298-unit affordable housing project on Sunday.



The flying object narrowly missed the President, who was momentarily… pic.twitter.com/SP0HwMNqP5