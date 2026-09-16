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Ο Κέβιν Κόστνερ φαίνεται να βρήκε ξανά τον έρωτα στο πλευρό μίας γυναίκας, 30 χρόνια μικρότερή του Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, απαθανατίστηκε με μια μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι η 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, σύμβουλος ευεξίας από το Κολοράντο.

Πλήθος αμερικανικών Μέσων αναφέρει ότι οι δυο τους εθεάθηκαν να κυκλοφορούν μαζί στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια αυτή την εβδομάδα, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο πως ήταν «εξαιρετικά διαχυτικός» με τη συνοδό του καθ’ όλη τη διάρκεια. Στην ίδια περιοχή, ο 71χρονος Κόστνερ έχει δύο πολυτελείς κατοικίες.

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Beaming Kevin Costner spotted getting 'extremely affectionate' with mystery blonde while grocery shopping. Read more: https://t.co/HXKUmzhcPR pic.twitter.com/tLHXoB5gB6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026

Όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες, έκαναν φώνια σε σούπερ μάρκετ. Ο ηθοποιός φορούσε λευκό μπλουζάκι πόλο, ασορτί παντελόνι, σαγιονάρες και γυαλιά ηλίου, ενώ εκείνη φορούσε ένα φαρδύ λευκό τοπ και τζιν σορτς.

Οι φήμες ότι είναι ζευγάρι κυκλοφορούν λίγο μετά το διαζύγιο του ηθοποιού από τη σύζυγό του, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, το 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

Ο Κέβιν Κόστνερ έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν: την πρώτη φορά με τη Σίντι Σίλβα, και τη δεύτερη με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, η οποία ήταν κατά 19 χρόνια νεότερή του.