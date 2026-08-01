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Η Ρωσία εξαπέλυσε μία ακόμη σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε νέα φάση έντασης. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν, ενώ σωστικά συνεργεία συνέχισαν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια πολυκατοικιών.

Κατέρρευσαν κτίρια – Μάχη με τις φλόγες

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Οι πύραυλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας. Πολυκατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση, αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις πυρκαγιές και να απεγκλωβίσουν κατοίκους. Οι εικόνες από τα σημεία των πληγμάτων θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη, με διαλυμένα διαμερίσματα, καμένα αυτοκίνητα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.

Συνεχείς επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας

Το νέο χτύπημα αποτελεί μέρος της εντεινόμενης ρωσικής εκστρατείας με πυραύλους και drones εναντίον μεγάλων ουκρανικών πόλεων. Παρά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας, οι βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν εξαιρετικά δύσκολοι στην αναχαίτισή τους, ιδιαίτερα καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να ζητά περισσότερα προηγμένα συστήματα αεράμυνας από τους δυτικούς συμμάχους της.

Έκκληση Ζελένσκι για περισσότερη βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι η χώρα του χρειάζεται επειγόντως περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε καθυστέρηση κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Το Κίεβο επιμένει ότι η ενίσχυση της αεράμυνας αποτελεί τον μοναδικό τρόπο προστασίας των μεγάλων αστικών κέντρων από τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις.

Ο πόλεμος χωρίς τέλος

Καθώς η σύγκρουση έχει πλέον περάσει στον πέμπτο χρόνο της, οι μαζικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές συνεχίζουν να προκαλούν βαρύ ανθρώπινο τίμημα. Κάθε νέο πλήγμα υπενθυμίζει ότι, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που κατά καιρούς εμφανίζονται, η προοπτική μιας άμεσης αποκλιμάκωσης παραμένει μακρινή, με τους αμάχους να εξακολουθούν να πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος του πολέμου.