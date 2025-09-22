Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αποφύγει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να αξιώνει από την Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Προσωπικά, εξακολουθώ να έχω όμορφες αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ) Τραμπ», τόνισε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας σε ομιλία του στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση την Κυριακή. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.



«Εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, εκφράσουν πραγματική επιθυμία για ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω» με την ηγεσία τους, πρόσθεσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Τα σχόλια του Κιμ έρχονται την ώρα που η νέα φιλελεύθερη κυβέρνηση στη Σεούλ προτρέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επανέναρξη του διαλόγου με τον Κιμ, έξι χρόνια μετά την κατάρρευση όλων των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Πιονγιάνγκ λόγω των κυρώσεων.



Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται υπό κυρώσεις και εμπάργκο όπλων από τον ΟΗΕ από την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006. Ωστόσο, ενώ οι κυρώσεις έχουν περιορίσει τη χρηματοδότηση για στρατιωτική ανάπτυξη, η Πιονγιάνγκ συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην κατασκευή πυρηνικών όπλων και ισχυρών βαλλιστικών πυραύλων.



Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η Βόρεια Κορέα κατασκευάζει 15 έως 20 πυρηνικές βόμβες ετησίως και ότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα παγώσει την κατασκευή τους θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βήμα προς την τελική κατάργηση του προγράμματος.

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017, ενώ έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσει το οπλοστάσιό της παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος για στρατιωτικούς σκοπούς, επικαλούμενη τις απειλές που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον». «Ο κόσμος γνωρίζει ήδη πολύ καλά τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την παραίτηση μιας χώρας από τα πυρηνικά της όπλα και τον αφοπλισμό της», δήλωσε ο Κιμ. «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πρωτόγνωρες επαφές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.



Οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο του 2018 στη Σιγκαπούρη, ακολούθως στο Ανόι του Βιετνάμ τον Φεβρουάριο του 2019 και για τελευταία φορά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο του 2019.