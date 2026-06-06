Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Scuderia Ferrari έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι στιγμής, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να σημειώνουν κορυφαίους χρόνους στην πίστα. Το αστικό σιρκουί φαίνεται να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ένα δυνατό αγωνιστικό τριήμερο.

Για τον Λεκλέρ, ο αγώνας έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς πραγματοποιείται στην πατρίδα του, το Μονακό, μπροστά στο κοινό που τον στηρίζει διαχρονικά.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν στο Πριγκιπάτο τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεοπτική σταρ εμφανίστηκε στους χώρους του αγώνα συνοδευόμενη από την αδελφή της, Κλοέ Kαρντάσιαν, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον φωτογράφων και θεατών.

Η παρουσία των δύο αδελφών προσέθεσε επιπλέον λάμψη στο ήδη εντυπωσιακό σκηνικό του αγωνιστικού τριημέρου, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της μόδας.

https://twitter.com/Motorsport/status/2063217546577268930/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2063217546577268930%7Ctwgr%5E95716a6febd709712259a893c41ba34a32e97345%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.athletiko.gr%2Fi-kim-karntasian-pige-sto-monako-gia-ton-lioyis-chamilton-kai-eklepse-tin-parastasi-ph-81936