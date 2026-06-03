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Ένα διάσημο μπόρντερ κόλει στην Κίνα, με 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στο διαδίκτυο, εξαφανίστηκε ώσπου ο άμοιρος ιδιοκτήτης του ανακάλυψε ότι είχε πωληθεί σε εστιατόριο που σερβίρει κρέας σκύλου για μόλις 23 ευρώ και είχε… καταναλωθεί.

Το περιστατικό συνέβη στην κομητεία Νινγκλίνγκ της Σανγκκιού, στην επαρχία Χενάν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο HK01.

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Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, που ονομάζεται Γκουό, βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε ταξίδι στο εξωτερικό και είχε αφήσει τον σκύλο, που ονομάζεται Τσουτού, στη φροντίδα του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του Γκουό πήρε τον Τσουτού μαζί του ενώ δούλευε στα χωράφια. Ο σκύλος είχε μείνει δίπλα στο αυτοκίνητο όπως συνήθως, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί.

China celebrity dog stolen, sold for US$25 and eaten; owner stymied by weak pet laws https://t.co/CyXzbCG2fJ — South China Morning Post (@SCMPNews) June 3, 2026

Μόλις έμαθε τα νέα, ο Γκουό επέστρεψε στο σπίτι και δημοσίευσε αρκετά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέροντας αμοιβή 5.000 γιουάν, με την ελπίδα να βρει τον αγαπημένο του σκύλο.

Ο Γκουό, ο οποίος είχε μαζί του τον Τσουτού για εννέα χρόνια, είδε για πρώτη φορά τον σκύλο στο πεζοδρόμιο και τον αγόρασε για 2.000 γιουάν, σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Dahe Daily.

Celebrity dog with over 1.5 million followers stolen, slaughtered in China as thief mistook it for a stray https://t.co/CgZbCcpyBW Advertisement June 3, 2026

Όταν ο Γκουό άρχισε να γράφει ένα ταξιδιωτικό blog, έπαιρνε συχνά τον Τσουτού μαζί του στα ταξίδια του. Ο λογαριασμός του στα social media συγκέντρωσε αργότερα πάνω από 1,58 εκατομμύρια ακόλουθους, πολλοί από τους οποίους είχαν ξετρελαθεί με το μπόρντερ κόλει.

Chutou, a beloved Border Collie with 1.5M followers, roamed China’s mountains with his owner Guo. In May, strangers stole him, sold him for $25, and cruelly slaughtered him. Fans weep, but his adventurous spirit inspires stronger pet laws in China. pic.twitter.com/35PQfu5xeU — Hayley (@Zariah_Anaya) June 3, 2026

Παρά το γεγονός ότι ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία και τον έψαξε για αρκετές ημέρες, ο σκύλος δεν βρέθηκε. Ο Γκουό ανακάλυψε αργότερα μέσω βίντεο από κάμερες CCTV ότι ο Τσουτού είχε απαχθεί από ένα ζευγάρι που επέβαινε σε ηλεκτρικό σκούτερ.

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Ο Γκουό αναγνώρισε και εντόπισε τον άνδρα σε ένα άλλο χωριό και τον αντιμετώπισε στις 26 Μαΐου.

Ο ένοχος αρχικά αρνήθηκε την αδικοπραγία, αλλά αφού είδε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του Γκουό, αποκάλυψε ότι είχε πουλήσει τον σκύλο για 180 γιουάν σε έναν έμπορο σκύλων στις 14 Μαΐου. Ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε τον Τσουτού με αδέσποτο σκύλο, καθώς τον ακολούθησε όταν τον φώναξε.

Ο Γκουό αργότερα κάλεσε τον έμπορο σκύλων και έμαθε ότι ο Τσουτού είχε μεταπωληθεί και σφαγιαστεί.

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Ο φερόμενος ως κλέφτης και η οικογένειά του φέρεται να αρνήθηκαν να ζητήσουν συγγνώμη, λέγοντας: «Ο σκύλος είναι νεκρός, οπότε σταματήστε να κάνετε φασαρία. Δεν παρανόμησα».

Ο ιδιοκτήτης λέει ότι δεν θα δεχτεί εξωδικαστικό διακανονισμό



Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της κομητείας Νινγκλίνγκ φέρεται να έχει κινήσει νομική διαδικασία για το περιστατικό.

Δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Beijing Jingdu, δήλωσε στην Dahe Daily ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία στην Κίνα για τα κατοικίδια και το περιστατικό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως κλοπή.

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Σε μια ανάρτηση στην Douyin στις 31 Μαΐου, ο Γκουό ευχαρίστησε τους χρήστες του διαδικτύου για όλη την «προσοχή, την υποστήριξη και την αλληλεγγύη».

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Μοιράστηκε ότι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την επιτάχυνση της υπόθεσης και ότι συνεργάζεται ενεργά μαζί τους.

Ο Γκουό πρόσθεσε ότι δεν θα δεχτεί καμία μορφή διαμεσολάβησης ή εξωδικαστικού διακανονισμού και σκοπεύει να επιδιώξει το θέμα νομικά.

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