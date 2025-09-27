Ορισμένες δημόσιες τουαλέτες στην Κίνα απαιτούν πλέον από τους χρήστες να κάνουν κάτι ελαφρώς περίεργο – προτού μπορέσουν να πάρουν χαρτί υγείας: να παρακολουθήσουν ένα διαφημιστικό βίντεο 30 δευτερολέπτων.

Πράγματι, το χαρτί υγείας – ένα από τα βασικότερα αγαθά, δωρεάν και άφθονο στις δημόσιες τουαλέτες – βρίσκεται πλέον πίσω από ένα paywall με διαφημιστικά σποτ!

Advertisement

Advertisement

Cyberpunk Reality in #China: Toilet Paper Now Costs Money



In some public restrooms in China, toilet paper is no longer free.



For a small piece of paper, you now have to pay around 6 rubles — or watch an ad on a screen to get it.



A true glimpse of a futuristic, cashless society… pic.twitter.com/HMm2v0LyTA — WORLD INSIGHT (@WORLDINSIGHTCH) September 8, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων China Insider News, το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Σαρώνετε έναν κωδικό QR, παρακολουθείτε υπομονετικά μια σύντομη διαφήμιση και, μόνο τότε, ανταμείβεστε με ένα προ-διανεμημένο ρολό χαρτιού.

Η εναλλακτική λύση με το… ανάλογο κόστος

Για όσους δεν είναι διατεθειμένοι να υπομείνουν αυτό το μικρό «μαρτύριο», υπάρχει μια εναλλακτική λύση : με 0,5 γιουάν όσο δηλαδή κοστίζει ένα σαμόσα, μπορείτε να απαλλαγείτε πάραυτα.

Αυτό το… νεύμα πάντως στην καπιταλιστική υπερβολή έχει, φυσικά, προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο.

«Δυστοπικό», σχολίασε κάποιος στο Instagram, φανταζόμενος ένα μέλλον στο οποίο το τελευταίο ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας χρηματοδοτείται από εταιρείες απορρυπαντικών.

Advertisement

Άλλοι ανησυχούσαν για τις έκτακτες ανάγκες: Τι θα συμβεί αν η μπαταρία του τηλεφώνου σας τελειώσει; Τι θα συμβεί αν το WeChat σας δεν φορτώνει; Τι θα συμβεί, Θεός φυλάξοι, αν μόλις έχετε φάει μεσημεριανό;

Ένας σχολιαστής το έθεσε με τον πιο περιεκτικό τρόπο: «Αν δεν έχεις το τηλέφωνό σου ή την πιστωτική σου κάρτα, τα κάνεις κυριολεκτικά πάνω σου».

«Για να πάρεις χαρτί υγείας στην Κίνα πρέπει πλέον να παρακολουθήσεις διαφημίσεις. Ο καπιταλισμός έχει εισχωρήσει στο αποχωρητήριο, η αξιοπρέπεια δεν είναι πλέον δωρεάν, είναι χορηγούμενη», ανέφερε ένας άλλος σχολιαστής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Advertisement

Οι αρχές επιμένουν ότι δεν πρόκειται για ταπείνωση, αλλά για εξοικονόμηση.

Υποστηρίζουν ότι πάρα πολλοί χρήστες έχουν καταχραστεί τεράστιες ποσότητες χαρτιού υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειψη.

Το 2017, το πάρκο Temple of Heaven στο Πεκίνο εγκατέστησε μηχανήματα αναγνώρισης προσώπου για να διασφαλίσει ότι μία μύτη και ένα στόμα ισοδυναμούσαν με μία μερίδα χαρτιού υγείας, με χρονικό όριο εννέα λεπτών μάλιστα για τους χρόνιους παραβάτες.

Advertisement

China 🇨🇳☠️ Toilet paper 🧻 dispenser in a public toilet with facial recognition ⚠️Facial recognition is part of their global satanic agenda wake up pic.twitter.com/H6L1gGYT9Y — nikola 3 (@ronin19217435) October 17, 2023