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Ένα ρομπότ σε σχήμα φιδιού επιθεωρεί γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου 10 κιλοβόλτ στην Κουνμίνγκ που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Γιουνάν στη νοτιοδυτική Κίνα.

Το ρομπότ αυτό αναπτύχθηκε από το γραφείο σχεδιασμού Kunming Power Supply Bureau of China Southern Power Grid, ενώ μπορεί να αποφύγει εμπόδια κινούμενο αυτόνομα με τη χρήση υπέρυθρων αισθητήρων και αισθητήρων θερμικής απεικόνισης.

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Το ρομπτικό φίδι φέρει και αισθητήρες λέιζερ για τον εντοπισμό πιθανών εμποδίων, ενώ χρησιμοποιείται ήδη για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της αναφερόμενης επαρχίας.

Στο μεταξύ, στη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, ρομπότ με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και πολλαπλές λειτουργίες προσέλκυσαν τον ενδιαφέρον των επισκεπτών και των τουριστών σε εμπορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μέσω έξυπνων αλληλεπιδράσεων με τους ανθρώπους, κέρδισαν τις εντυπώσεις προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

A robot snake is patrolling 10-kilovolt power lines in Kunming, SW China.

Developed by the Kunming Power Supply Bureau of China Southern Power Grid, the snake-shaped robot can navigate obstacles autonomously and uses infrared, thermal imaging, and laser sensors to spot potential… pic.twitter.com/9uHoawFgjc — China Xinhua News (@XHNews) October 2, 2026

Video shows robot snake crawling along power lines in #China 🇨🇳



A snake-shaped robot is being used to inspect 10-kilovolt power lines in #Kunming, China. Equipped with infrared, thermal and laser sensors, it can detect damaged wires, abnormal heat and other hazards while… pic.twitter.com/vVWPI1epQ5 — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 5, 2026

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ