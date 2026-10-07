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Ένα ρομπότ σε σχήμα φιδιού επιθεωρεί γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου 10 κιλοβόλτ στην Κουνμίνγκ που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Γιουνάν στη νοτιοδυτική Κίνα.

Το ρομπότ αυτό αναπτύχθηκε από το γραφείο σχεδιασμού Kunming Power Supply Bureau of China Southern Power Grid, ενώ μπορεί να αποφύγει εμπόδια κινούμενο αυτόνομα με τη χρήση υπέρυθρων αισθητήρων και αισθητήρων θερμικής απεικόνισης.

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Το ρομπτικό φίδι φέρει και αισθητήρες λέιζερ για τον εντοπισμό πιθανών εμποδίων, ενώ χρησιμοποιείται ήδη για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της αναφερόμενης επαρχίας.

Στο μεταξύ, στη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, ρομπότ με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και πολλαπλές λειτουργίες προσέλκυσαν τον ενδιαφέρον των επισκεπτών και των τουριστών σε εμπορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μέσω έξυπνων αλληλεπιδράσεων με τους ανθρώπους, κέρδισαν τις εντυπώσεις προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ