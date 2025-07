Περισσότερα από 20 δίποδα ρομπότ πήραν μέρος στον πρώτο παγκόσμιο ημιμαραθώνιο για ανθρωποειδή, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, αλλά και επιβεβαιώνοντας πως, προς το παρόν, οι άνθρωποι παραμένουν κυρίαρχοι στις μεγάλες αποστάσεις.

Ομάδες από πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας συμμετείχαν στη διοργάνωση, η οποία θεωρείται ένδειξη της ταχείας προόδου της Κίνας στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ, που διατηρούν προβάδισμα με τα πιο προηγμένα ρομποτικά μοντέλα. Ένας από τους υπεύθυνους ομάδας δήλωσε ότι το ρομπότ τους, παρόλο που δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τους ανθρώπους στη διαδρομή, βρίσκεται τεχνολογικά στο ίδιο επίπεδο με δυτικά μοντέλα, τη στιγμή που ο διεθνής ανταγωνισμός για την τελειοποίηση της ρομποτικής κορυφώνεται.

Τα ρομπότ – σε ποικίλα μεγέθη και σχεδιασμούς – έτρεξαν στη συνοικία Yizhuang του Πεκίνου, μια περιοχή όπου στεγάζονται πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Το τελευταίο διάστημα, βίντεο με κινεζικά ανθρωποειδή να κάνουν ποδήλατο ή να επιδεικνύουν εντυπωσιακές κινήσεις έχουν γίνει viral, προωθούμενα συχνά από κρατικά μέσα ενημέρωσης ως σύμβολο της τεχνολογικής και οικονομικής προοπτικής της χώρας.

Σε έγγραφο του 2023, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας χαρακτήρισε τον κλάδο των ανθρωποειδών ρομπότ ως το «νέο όριο στον τεχνολογικό ανταγωνισμό», θέτοντας ως στόχο τη μαζική παραγωγή και την εξασφάλιση σταθερών αλυσίδων εφοδιασμού έως το 2025.

Παρά τους φόβους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ μπορεί σύντομα να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε πολλές δραστηριότητες, ο συγκεκριμένος αγώνας φάνηκε να κατευνάζει αυτές τις ανησυχίες. Αν και η πρόοδος της AI είναι ραγδαία, το Σάββατο αποδείχθηκε πως στον μαραθώνιο – τουλάχιστον προς το παρόν – το ανθρώπινο σώμα έχει ακόμα το πλεονέκτημα.

Τα ρομπότ έτρεξαν δίπλα σε 12.000 ανθρώπους, σε μια ξεχωριστή λωρίδα, καλύπτοντας την ίδια απαιτητική διαδρομή 21 χιλιομέτρων, που περιλάμβανε ελαφριές ανηφόρες και στροφές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, τους δόθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν μπαταρίες, ενώ οι ομάδες μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα ρομπότ που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν – με την κάθε αλλαγή να επιφέρει ποινή 10 λεπτών.

Το πρώτο ρομπότ που ολοκλήρωσε τον αγώνα, το Tiangong Ultra από το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ του Πεκίνου, τερμάτισε σε 2 ώρες και 40 λεπτά – περίπου δύο ώρες αργότερα από το παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου για ανθρώπους (56:42), που κατέχει ο Jacob Kiplimo από την Ουγκάντα. Ο νικητής του ανδρικού ημιμαραθωνίου στον ίδιο αγώνα χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 2 λεπτά.

