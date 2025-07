Τεράστιο μπλακ άουτ πλήττει την Ισπανία, και την Πορτογαλία με δεκάδες μεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσές τους να είναι στο «σκοτάδι» ενώ έχουν παραλύσει οι αερομεταφορές και ο σιδηρόδρομος.

Εκατοντάδες αφίξεις και αναχωρήσεις σε ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια, όπως της Λισαβόνας, της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης έχουν επηρεαστεί από το μπλακ άουτ, όπως ανακοίνωσε ο Eurocontrol.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσες πτήσεις θα επηρεαστούν» διευκρίνισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Διαβεβαίωσε όμως ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και παρέχει τη στήριξή του στις διάφορες τοπικές υπηρεσίες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας ανέφερε ότι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση σταμάτησε εντελώς η κυκλοφορία των τρένων.

Κομισιόν: Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση

Ανώτερο στέλεχος της Κομισιόν αναφερόμενο στα πιθανά αίτια υποστήριξε πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε περιοχές της Γαλλίας προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια».

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε στο ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio 5 ότι, «προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας, όπως σαμποτάζ ή κυβερνοεπίθεση».

Την ίδια δήλωση έκανε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα,λέγοντας πως βρίσκεται σε επαφή με τους ηγέτες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας «για τον εντοπισμό της αιτίας και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» κυβερνοεπίθεσης και δεσμέυετηκε ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί «εντός των επόμενων ωρών».

«Σπάνιο φαινόμενο» λέει η εταιρεία ενέργειας της Πορτογαλίας

Η ισπανική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού δικτύου Red Electrica δήλωσε ότι συνεργάζεται με εταιρείες ενέργειας για την αποκατάσταση του προβλήματος. «Τα αίτια αναλύονται και όλοι αφιερώνονται στην επίλυσή τους», ανέφερε αρχικά.

Κι ενώ τα αίτια διερευνώνται η πορτογαλική εταιρεία ενέργειας REN (Rede Eletrica Nacional) ισχυρίζεται ότι η διακοπή που επηρέασε την χερσόνησο προκλήθηκε από βλάβη στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με ένα «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο».

Η REN υποστηρίζει ότι, λόγω των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στην Ισπανία, υπήρξαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης.

Λέει ότι αυτό είναι γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική διακύμανση», η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε ταλαντώσεις που προκάλεσαν αποτυχίες συγχρονισμού μεταξύ των συστημάτων.

Αυτό οδήγησε σε διαδοχικές διαταραχές στο διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο, προσθέτει.

Λέει επίσης ότι, δεδομένης της πολυπλοκότητας του προβλήματος, θα μπορούσε να χρειαστεί έως και μία εβδομάδα για να ομαλοποιηθεί πλήρως το δίκτυο και πάλι.

Κλειστεί όλοι οι σταθμοί του Μετρό στη Μαδρίτη. Anadolu via Getty Images

Σε ενημέρωσή της νωρίς το μεσημέρι ανέφερε ότι αρχίζει να ανακτά την ισχύ του ρεύματος στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό είναι «κλειδί για τη σταδιακή αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

🔴 ACTUALIZACIÓN | El tráfico ferroviario detenido, gente atrapada en ascensores y semáforos que no funciona. Sigue aqui la información del #Apagón https://t.co/F1jRL3PX5B



📹 Así está ahora mismo la estación del metro en Sol pic.twitter.com/bTKZJTMgo3 — EL PAÍS (@el_pais) April 28, 2025

Μια «μαζική» διακοπή ρεύματος επηρεάζει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας, τόνισε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας.

#Breaking

A large-scale power outage has significantly impacted the #Iberian_Peninsula, leaving the majority of #Spain and #Portugal without electricity. https://t.co/b0wt4KLjBE

The incident resulted from a failure in a high-voltage interconnector in France, disrupting power… pic.twitter.com/MRgE8M9ARi Advertisement April 28, 2025

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ισπανίας, Renfe, λέει ότι «ολόκληρο το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρισμού της χώρας διακόπηκε» στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας). «Τα τρένα σταμάτησαν» και είναι «χωρίς αναχωρήσεις» σε όλους τους σταθμούς, λέει η εταιρεία.

BREAKING – A widespread blackout hit Western Europe, leaving Spain, Portugal, Andorra, and parts of France without power.



Spain's rail system is fully disrupted by a nationwide power outage, as authorities urgently work to restore electricity. pic.twitter.com/bhGPDIJIwc — Intel Tower🗽 (@inteltower) April 28, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, η πορτογαλική αστυνομία αναφέρει ότι τα φανάρια έχουν επηρεαστεί σε ολόκληρη τη χώρα, το μετρό είναι κλειστό στην πρωτεύουσα Λισαβόνα καθώς και στο Πόρτο, και τα τρένα δεν κυκλοφορούν.

Το τουρνουά τένις Madrid Open αναστέλλεται προσωρινά λόγω της διακοπής ρεύματος.

The fans at the Madrid Open are left in darkness amid the power outage.



Crazy scenes.



pic.twitter.com/dAqhUoByhF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025

Οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες Νήσοι δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αλλά η ηπειρωτική Πορτογαλία και η Ανδόρα έχουν επίσης βυθιστεί στο σκοτάδι. Στη Μαδρίτη, πολλές επιχειρήσεις, καταστήματα και εστιατόρια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και με τις συνδέσεις στο διαδίκτυο.

Ουρές έχουν σχηματιστεί σε ATM στη Λισαβόνα, καθώς δεν είναι εφικτές πληρωμές με κάρτα λόγω διακοπής ρεύματος.

Η ισπανική κυβέρνηση συγκάλεσε συνάντηση αντιμετώπισης κρίσης στα κεντρικά γραφεία της Red Electrica, τόνισε η El Pais. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Ενέργειας βρίσκονται καθ′ οδόν στις εγκαταστάσις της Red Electrica, σύμφωνα με το Cadena Ser.

