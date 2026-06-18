Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στο πέλαγος, μετατρέπεται σήμερα σε μαραμένα γιούλια της κυπριακής πολιτικής και των κυπραίϊκων μέσων ενημέρωσης. Το ελληνικό νησί που έπρεπε να φυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού για τον Ελληνισμό μετατρέπεται τώρα σε έναν όζοντα βάλτο,στον οποίο μπορεί να τσαλαβουτήσει χαιρέκακα ο ψευτοσουλτάνοςΤαγίπ Ερντογκάν.

Μια ομοβροντία δημοσιευμάτων που στηρίζονται σε ένα βιβλίο πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Αναστασιάδη παρουσιάζει τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εμπλεκόμενο σε πολλαπλά σκάνδαλα διαφθοράς μαζί με συνεργάτες του, Ρώσο ολιγάρχη ακόμη και την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Με την πολύκροτη αυτή υπόθεση ασχολήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και το σχετικό πόρισμα της κατετέθη στις δικαστικές αρχές της Κύπρου. Ο πρώην πρόεδρος θεωρεί τις κατηγορίες ψευδείς και έωλες. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσαν ότι θα απέχουν από την εξέταση των καταγγελιών και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διοριστούν ανεξάρτητοι ανακριτές οι οποίοι θα διερευνήσουν την υπόθεση. Το ΑΚΕΛ με μια δριμύτατη ανακοίνωση θεωρεί το σκάνδαλο υπαρκτό και ότι είναι η κορυφή ενός παγόβουνου διαφθοράς. Η Αθήνα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για μια διεθνή διάσκεψη και συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν έγινε γνωστό αν συζήτησαν και για τα γεγονότα που αφορούν τον πρώην πρόεδρο.

Advertisement

Advertisement

Το ζητούμενο όμως και μάλιστα επειγόντως είναι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και η πολιτική ζωή της Κύπρου τάχιστα να απαλλαγεί από τις οποίες σκιές σκανδάλων διαφθοράς και οι υπεύθυνοι είτε για πολιτικές παρανομίες είτε για δημοσιογραφικές συκοφαντίες να παραπεμφθούν άμεσα στην δικαιοσύνη. Η Κύπρος δεν αντέχει εσωτερικές θύελλες όταν ο εξωτερικός εχθρός στρατοπεδεύει εντός του κυπριακού κράτους.