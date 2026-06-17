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Η υπόθεση του πορίσματος για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» περνά σε νέα φάση, μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και της Εισαγγελέως της Δημοκρατίας Έλενας Κλεόπα να απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα. Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, ενώ ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» είχε ως επόμενο θεσμικό σταθμό τη Νομική Υπηρεσία και, κατ’ επέκταση, τον Γενικό Εισαγγελέα. Η αποστολή του πλήρους πορίσματος και των παραρτημάτων του θεωρείται το αναγκαίο βήμα για να αξιολογηθεί το υλικό και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.

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Ωστόσο, το νεότερο στοιχείο είναι ότι οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Νομικής Υπηρεσίας δεν θα έχουν ρόλο στην αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης αποφάσισε να απέχει λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη στο πόρισμα, επικαλούμενος τόσο την προσωπική σχέση και φιλία με τον τέως Πρόεδρο όσο και την ανάγκη διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας.

Από την πλευρά του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης αποφάσισε επίσης να απέχει, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό της υπόθεσης. Εκτός διαδικασίας τίθεται και η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Έλενα Κλεόπα, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Αρχής σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

Μετά τις αποφάσεις αυτές, ο Γενικός Εισαγγελέας συγκάλεσε εκτάκτως Εισαγγελικό Συμβούλιο, στο οποίο ανέθεσε την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος, όταν αυτό παραληφθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, καθώς και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων.

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, με στόχο να συνδράμουν στο ερευνητικό έργο. Η πρόθεση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν αφού το πλήρες πόρισμα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία και αφού ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της ίδιας της Νομικής Υπηρεσίας.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι ενεργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες κάθε θεσμού, στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών της Δικαιοσύνης και στο τεκμήριο της αθωότητας. Η επίσημη θέση είναι ότι κάθε σοβαρή αναφορά που περιλαμβάνεται στο πόρισμα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως, μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

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Το πόρισμα αφορά την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία». Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, περιέλαβε 214 συνεδρίες και ακροάσεις, κατάθεση 150 μαρτύρων και 793 τεκμήρια, ενώ η έκθεση μαζί με τα συνημμένα της φτάνει περίπου τις 3.000 σελίδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος φέρεται να συνδέεται, σε επίπεδο ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, με επτά περιπτώσεις. Οι αναφορές αυτές αφορούν, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, πιθανές πράξεις εμπορίας επηρεασμού και κατάχρησης εξουσίας. Η ίδια η Αρχή έχει καταστήσει σαφές ότι η διαδικασία της δεν ισοδυναμεί με ποινική καταδίκη και ότι τελικός κριτής για την ενοχή οποιουδήποτε προσώπου είναι το Δικαστήριο.

Ο Νίκος Αναστασιάδης απέρριψε κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα. Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και άλλες αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη «κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι», ενώ ανέφερε ότι αρκετές από τις αποδιδόμενες κατηγορίες δεν περιλαμβάνονταν στους υπό διερεύνηση ισχυρισμούς του βιβλίου και, όπως υποστηρίζει, δεν τέθηκαν ενώπιόν του κατά την ερευνητική διαδικασία ώστε να απαντήσει τεκμηριωμένα.

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Ο τέως Πρόεδρος δήλωσε ότι αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζήτησε την άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ζήτησε επίσης την εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την εποπτεία των ερευνών, ώστε, όπως ανέφερε, να αρθεί κάθε υπόνοια και να αποδειχθεί το αβάσιμο των όσων του αποδίδονται.

Στο πολιτικό πεδίο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το κόμμα στο οποίο ανήκει ο Νίκος Αναστασιάδης, σημείωσε ότι το πόρισμα της Αρχής κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα και ότι αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, όπως είναι και η σύσταση της Αρχής. Ο ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η θέση του είναι υπέρ της συντεταγμένης διερεύνησης κάθε καταγγελίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, κάνοντας λόγο για «διαφάνεια παντού», «έλεγχο σε όλα» και «μηδενική ανοχή» σε οτιδήποτε μεμπτό.

Από την άλλη πλευρά, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει όσα, κατά τη θέση του, γνώριζε η κυπριακή κοινωνία για τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού. Το κόμμα της Αριστεράς αναφέρθηκε σε «σύστημα συμφερόντων» και ζήτησε να προχωρήσει η ποινική διερεύνηση όλων όσοι εμπλέκονται, αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της υπόθεσης.

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Το ΑΚΕΛ υποστήριξε ακόμη ότι τα αδικήματα που, σύμφωνα με την Αρχή, αποδίδονται στον Νίκο Αναστασιάδη, στο δικηγορικό του γραφείο, σε συνεργάτες του και σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του είναι εξαιρετικά σοβαρά. Στην ανακοίνωσή του αναφέρεται σε κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, ξέπλυμα και συνωμοσίες, ζητώντας πλήρη δικαστική διερεύνηση και τερματισμό της ατιμωρησίας.

Κοινός παρονομαστής των πολιτικών αντιδράσεων είναι, πάντως, το αίτημα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Τα κόμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες, με διαφορετικούς πολιτικούς τόνους και διαφορετική ένταση στις ανακοινώσεις τους.

Η υπόθεση, μετά την αποχή των τριών κορυφαίων λειτουργών από τον χειρισμό της, αποκτά πλέον όχι μόνο ποινική αλλά και έντονη θεσμική διάσταση. Το ερώτημα που ανοίγει είναι ποιοι θα αναλάβουν την έρευνα, με ποιους όρους ανεξαρτησίας και πώς θα διασφαλιστεί ότι ο χειρισμός ενός τόσο πολιτικά φορτισμένου πορίσματος θα γίνει χωρίς σκιές, χωρίς υπόνοιες σύγκρουσης συμφέροντος και με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου.

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