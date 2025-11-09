Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι παραβρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι της Κρις Τζένερ για τα 70α της γενέθλια, με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, στο Μπέβερλι Χιλς το Σάββατο.

Η Κρις, η οποία στο παρελθόν είχε γιορτάσει τα 60ά της γενέθλια με ένα πάρτι εμπνευσμένο από το The Great Gatsby, φέρεται να επέλεξε φέτος το θέμα «007» ως λογοπαίγνιο με τον αριθμό 70, σύμφωνα με το Page Six.

Το λαμπερό πάρτι της Κρις Τζένερ -Ποιοι πήγαν

Οι σταρ κατέκλυσαν την πριβέ εκδήλωση, η οποία, σύμφωνα με το TMZ, πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη αξίας 165 εκατ. δολαρίων του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες στο Μπέβερλι Χιλς.

Για τη βραδινή της έξοδο, η Μέγκαν επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο ζιβάγκο και μια μακριά φούστα με άνοιγμα, που της επέτρεπε να αποκαλύψει τα καλλίγραμμα πόδια της.

Ολοκλήρωσε το λουκ της με μαύρα πέδιλα, μαύρο τσαντάκι, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο και επέλεξε κρεμαστά σκουλαρίκια και λαμπερό μακιγιάζ.

Ο Χάρι, από την άλλη, επέμεινε στο κλασικό λουκ με μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, ενώ φορούσε μια παπαρούνα στο πέτο, όπως όλα τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας της.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η Μαράια Κάρεϊ, ο Τζάστιν Μπίμπερ και ο Snoop Dog ήταν ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που προσκλήθηκαν στο πάρτι της Κρις Τζένερ.

Οι Σάσεξ είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά με την Όπρα Γουίνφρει, η οποία έφτασε μαζί με τη μακροχρόνια φίλη τηςκαι παρουσιάστρια, Γκέιλ Κινγκ.

Ανάμεσά τους και η Αντέλ, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με τη λεπτή σιλουέτα της, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με μπροκάρ υφή και δαντελένα μανίκια.

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ, μέσα σε ένα σούπερ αστραφτερό και σέξι μοβ φόρεμα.

Το εφαρμοστό, ανοιχτό στην πλάτη σύνολο ανέδειξε στο έπακρο τις διάσημες καμπύλες της καθώς περπατούσε στο λαμπερό πάρτι της μητέρας της.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν υιοθέτησε ένα νέο χτένισμα με αφέλειες και φόρεσε ένα εντυπωσιακό σύνολο με διάφανα μακριά γάντια.

Η Κάιλι Τζένερ, η μικρότερη της οικογένειας, επέλεξε ένα κομψό λευκό φόρεμα χωρίς μανίκια, σε στυλ δεκαετίας του ’60, συνδυασμένο με ένα ρετρό χτένισμα.

Η ίδια η Κρις εθεάθη να φτάνει στην έπαυλη του Μπέζος, κάνοντας μια εντυπωσιακή, lux εμφάνιση.

Τα σκούρα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα ατημέλητο κότσο, με τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακά, τεράστια διαμαντένια σκουλαρίκια.

Η Κένταλ, που πρόσφατα γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της με ένα λαμπερό πάρτι σε ιδιωτικό νησί, ανάρτησε μια φωτογραφία στα Instagram Stories όπου ποζάρει με τη Χέιλι Μπίμπερ.

Το σούπερ μόντελ φόρεσε ένα κατακόκκινο, εφαρμοστό φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και φορούσε ένα εντυπωσιακό κολιέ με μια μεγάλη πέτρα στο κέντρο.

Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ, από την άλλη, έκλεψε τα βλέμματα με ένα μαύρο φόρεμα με παγιέτες, τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω σε κομψό σινιόν και λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα.

Αφού τα κορίτσια παρουσίασαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, η Κάιλι ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο μαζί με τη στενή της φίλη Στάσι Καρανικολάου, όπου και οι δύο φορούσαν εντυπωσιακά, μακριά φορέματα.

Άλλοι λαμπεροί καλεσμένοι ήταν η Μιράντα Κερ, η Μπρουκ Σιλντς, η Σάρα Πόλσον, η Ναόμι Γουότς, η Μέλανι Γκρίφιθ, η Μάρθα Στιούαρτ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Βιν Ντίζελ, η Πάρις και η Νίκι Χίλτον, η Χέιλι Μπίμπερ, Σέλμα Μπλερ, η Ρίτα Γουίλσον κ.α.

