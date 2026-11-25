Cannon Beach Police Department/ Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να βρίσκεται στα σκαλοπάτια που οδηγούν προς την παραλία, ενώ ο σκύλος του, δεμένος με λουρί, κινείται στην άμμο. Ξαφνικά, ένα μεγάλο κύμα φτάνει στην ακτή, παρασύροντας και τους δύο μέσα στο νερό

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Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του φαινομένου των ακραίων παλιρροιών, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις των Αρχών προς τον άνδρα να απομακρυνθεί από την ακτή.

Ο άνδρας και το κατοικίδιό του κατάφεραν να βγουν σώοι από το νερό χωρίς να υποστούν τραυματισμούς, χρησιμοποιώντας μια σκάλα εξόδου από την παραλία.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε το οπτικό υλικό με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι ακραίες θαλάσσιες συνθήκες για τη ζωή.

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Ένα βίντεο από την παραθαλάσσια πόλη Κάνον Μπιτς του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, καταγράφει τη στιγμή που ένα ισχυρό κύμα παρασύρει έναν άνδρα και τον σκύλο του στη θάλασσα. Το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα από την τοπική αστυνομία, η οποία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τον άνδρα να μην πλησιάσει την ακτή εξαιτίας των επικίνδυνων συνθηκών.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, όταν στην περιοχή επικρατούσαν ιδιαίτερα υψηλές παλίρροιες, γνωστές ως «King Tides». Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, με τα κύματα να φτάνουν σε σημεία της ακτής που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν ασφαλή.

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Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο άνδρας είχε ενημερωθεί για τους κινδύνους λιγότερο από δύο ώρες πριν παρασυρθεί από το κύμα.

Στις 08:50 το πρωί, αστυνομικός τον είχε εντοπίσει να οδηγεί στην παραλία. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε ότι ήθελε να δει από κοντά τα μεγάλα κύματα. Του επιβλήθηκε παράβαση για οδήγηση στην ακτή, ενώ παράλληλα δέχθηκε σαφή προειδοποίηση να απομακρυνθεί από το σημείο και να μην πλησιάσει τη θάλασσα, καθώς τα κύματα ήταν απρόβλεπτα.

Η στιγμή που το κύμα παρασύρει τον άνδρα και τον σκύλο του

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, οι Αρχές έλαβαν κλήση για περιστατικό κατά το οποίο ένας άνδρας και ο σκύλος του είχαν παρασυρθεί από τα κύματα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για τον ίδιο άνδρα που είχε δεχθεί τις προειδοποιήσεις νωρίτερα.

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να βρίσκεται στα σκαλοπάτια που οδηγούν προς την παραλία, ενώ ο σκύλος του, δεμένος με λουρί, κινείται στην άμμο. Ξαφνικά, ένα μεγάλο κύμα φτάνει στην ακτή, παρασύροντας και τους δύο μέσα στο νερό.

Παρά την ένταση του φαινομένου, ο άνδρας και το ζώο του καταφέρνουν να κινηθούν προς μια διαφορετική σκάλα που οδηγεί έξω από τη θάλασσα και να βγουν στην ακτή σώοι, χωρίς να υποστούν τραυματισμούς.

Το βίντεο καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα και δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία, με στόχο να ενημερωθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της περιοχής για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι ακραίες παλίρροιες.

«Οι ακραίες παλίρροιες αποτελούν ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, όμως καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο και καμία προσπάθεια να τις παρακολουθήσετε από πιο κοντά δεν αξίζει να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας, τη ζωή του κατοικιδίου σας ή τη ζωή των διασωστών που ενδέχεται να κληθούν να σας σώσουν», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κατέληξε σε τραγωδία».