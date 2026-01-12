Μια ψηφιακή «βόμβα» σκάει στην αρχή της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και η κυβέρνηση στη Λευκωσία μιλά ανοικτά για κακόβουλη επεξεργασία, ακόμη και για «υβριδική» επίθεση. Στο έδαφος, όμως, τρέχει παράλληλα μια δεύτερη πολύ πιο χειροπιαστή εξέλιξη. Η στήριξη των ΗΠΑ στην Κύπρο, απέναντι στους κακόβουλους. (Μέχρι στιγμής στους ρώσους πέφτουν οι κυριότερες υποψίες).

Ένα αμερικανικό σημείωμα (σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου) καταγράφει το πλέγμα έργων, χρηματοδοτήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που «δένουν» τη Λευκωσία με την Ουάσιγκτον πάνω σε κρίσιμες υποδομές: Την αεροπορική βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” στην Πάφο και τη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί.

Να υπενθυμίσω: Το βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ από λογαριασμό με το όνομα “Emily Thompson / @EmilyTanalyst” προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με ισχυρισμούς για πολιτική χρηματοδότηση/πρόσβαση στο προεδρικό περιβάλλον, ενώ η κυβέρνηση το χαρακτηρίζει «κακόβουλο προϊόν μοντάζ» και οι αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν την προέλευση και την επεξεργασία του υλικού.

Το στοιχείο που «φορτίζει» την υπόθεση είναι η χρονική συγκυρία: Η Κύπρος ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το α’ εξάμηνο του 2026, και το βίντεο εμφανίζεται στις πρώτες ημέρες αυτού του εξαμήνου.

Σύμφωνα με τις τωρινές εξελίξεις, μετά από περαιτέρω διερεύνηση, η κυπριακή κυβέρνηση μίλησε για «εξεταζόμενη υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας» και ενημέρωση Γενικού Εισαγγελέα και Αρχηγού Αστυνομίας.

Το αμερικανικό memo: «τέσσερις άξονες» και τρία σημεία-κλειδιά στο νησί

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Philenews αναφέρει ότι σε αμερικανικό σημείωμα καταγράφονται τα «επόμενα βήματα» της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, με 4 βασικά πεδία. Αμυντικές υποδομές, αμυντικός εξοπλισμός, στρατιωτική εκπαίδευση, πρόγραμμα/πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας

Και, ειδικά στις υποδομές, η έμφαση πέφτει σε τρία σημεία:

Πάφος (“Ανδρέας Παπανδρέου”) με στόχο αναβάθμιση ώστε να είναι επιχειρησιακά χρήσιμη για Κύπρο αλλά και για δραστηριότητες εταίρων σε ΕΕ/ΝΑΤΟ, Μαρί, μαζί με κατασκευή ελικοδρομίου, ΚΕΝ Λάρνακας, για εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι επενδύσεις αυτές «κουμπώνουν» και σε σενάρια NEO (εκκένωση αμάχων) και περιφερειακής αντιμετώπισης κρίσεων, συνδέοντάς τες και με το κυπριακό πρόγραμμα “Εστία”.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost από αξιόπιστες πηγές κοντά στην κυπριακή κυβέρνηση, η USAFE (U.S. Air Forces in Europe) χρηματοδότησε ολοκληρωμένη αξιολόγηση υποδομών στην αεροπορική βάση, με στόχο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό επέκτασης. Και από την αμερικανική πλευρά υπάρχει δημόσια καταγραφή κινήσεων: Η USAFE έχει δημοσιεύσει άρθρο για αποστολή της 435th Contingency Response Support Squadron που έκανε infrastructure assessment στην Πάφο και έδωσε εισηγήσεις για αναβάθμιση/επέκταση, ώστε η βάση να υποστηρίζει περισσότερα αεροπορικά μέσα και αποστολές στην περιοχή.

Επίσης. όπως μου έλεγαν οι ίδιες πηγές, η NAVFAC (Naval Facilities Engineering Systems Command) χρηματοδότησε έργα που περιλαμβάνουν ελικοδρόμιο στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” και εγκατάσταση πολλαπλών χρήσεων στο ΚΕΝ Λάρνακας.

Παράλληλα, σε δήλωση του ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας αναφέρεται σε μελέτες/επαφές με ΗΠΑ και ΕΕ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τόσο της Πάφου όσο και του Μαρί.

Υπενθυμίζω, πάντως, παλαιότερη τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έλεγε ότι οι βάσεις δεν “δίνονται” σε τρίτη χώρα. Παραμένουν βάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή αμερικανική εμπλοκή είτε ως τεχνική βοήθεια είτε ως οικονομική συνδρομή, χωρίς αλλαγή ιδιοκτησίας/ελέγχου.

Με άλλα λόγια, η Λευκωσία προτιμούσε τότε το αφήγημα της αναβάθμισης κυπριακών δυνατοτήτων (και «υποδομές για εταίρους») και όχι ως εγκατάσταση «αμερικανικών βάσεων» με την κλασική έννοια.

Φαίνεται όμως, ότι με την δημοσιοποίηση του αμερικανικού memo, τα πράγματα κλείνουν πλέον προς την δεύτερη περίπτωση, που είναι και πολύ πιο συμφέρουσα για την Κύπρο, όταν έχει να αντιμετωπίσει και όλη αυτή την τελευταία στοχευμένη επίθεση επίθεση. Όποτε έχει ανάγκη την στήριξη μιας υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ.

