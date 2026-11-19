Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει σοβαρή κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τις εσωτερικές πλατφόρμες διαχείρισης μισθοδοσίας, αδειών και ιατρικών αποζημιώσεων, προκαλώντας αναστάτωση στις υπηρεσίες της για περισσότερες από δέκα ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο διαρροής προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των συστημάτων παραμένει σε εξέλιξη μετά από επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες.

Οι ειδικοί εξετάζουν τη χρήση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ARTEX, το οποίο επιτρέπει στους επιτιθέμενους να αυτοματοποιούν τον εντοπισμό ευπαθειών και να επιταχύνουν τις κακόβουλες ενέργειες σε πληροφοριακά συστήματα.

Η διοίκηση της Επιτροπής συγκάλεσε έκτακτα όργανα διαχείρισης κρίσεων και εντατικοποίησε τους ελέγχους ασφαλείας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης για την προστασία των δεδομένων του θεσμού.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κυβερνοεπίθεση, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε εσωτερικά συστήματα και ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Η επίθεση, που έχει προκαλέσει προβλήματα για περισσότερες από 10 ημέρες, επηρέασε πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία, την καταχώριση αδειών και την υποβολή αιτημάτων ιατρικής αποζημίωσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στις υπηρεσίες της Κομισιόν, καθώς εργαζόμενοι βρέθηκαν χωρίς πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ενώ η πλήρης αποκατάσταση των συστημάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η κρίση απασχόλησε και το ανώτατο επίπεδο διοίκησης της Επιτροπής, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να συζητούν την εξέλιξη και τα μέτρα αντιμετώπισης.

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Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησε στο Politico, η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η έκταση των ζημιών εξακολουθεί να διερευνάται. Όπως ανέφερε, τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία, αλλά η επεξεργασία των αιτημάτων και η παροχή απαντήσεων καθυστερούν.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες κυβερνοαπειλές, ενώ η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλους παράγοντες δημιουργεί νέες δυνατότητες αυτοματοποίησης επιθέσεων.

Το εργαλείο ARTEX και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, CERT-EU, εντόπισε νωρίτερα τον Νοέμβριο δραστηριότητα χάκερ που φέρεται να χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για αυτοματοποιημένες δοκιμές διείσδυσης και εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Η CERT-EU έχει προειδοποιήσει δημόσια ότι το ARTEX χρησιμοποιείται από διαφορετικούς απειλητικούς παράγοντες για την αυτοματοποίηση επιθέσεων. Σε ανακοίνωσή της στις 5 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι το εργαλείο μπορεί να εντοπίζει γρήγορα λανθασμένες ρυθμίσεις ασφαλείας και να αξιοποιεί ευπάθειες λογισμικού, επιταχύνοντας την εκτέλεση κακόβουλων ενεργειών. cert.europa.eu+1

Το ARTEX περιγράφεται ως πλατφόρμα αυτόνομων δοκιμών διείσδυσης, η οποία χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να αναλύει στόχους, να οργανώνει βήματα αναγνώρισης και ελέγχου και να εκτελεί δοκιμές με πραγματικά εργαλεία. Η λειτουργία του βασίζεται σε στόχους που καθορίζει ο χειριστής, ενώ οι ενέργειες μπορούν να εκτελούνται από αυτόνομους «εργάτες» τεχνητής νοημοσύνης.

Η CERT-EU έχει επισημάνει ότι η δημόσια διαθεσιμότητα τέτοιων εργαλείων μπορεί να επιταχύνει την υιοθέτησή τους από κακόβουλους χρήστες, οδηγώντας σε πιο συχνές, γρήγορες και μαζικές επιθέσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να αυξήσει την κλίμακα και την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων, καθώς οι χάκερ έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να αξιοποιούν αδυναμίες με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. cert.europa.eu

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Η συγκεκριμένη τεχνική διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση της Κομισιόν, καθώς η επίθεση φέρεται να αξιοποίησε εργαλεία που μπορούν να επιταχύνουν την αναγνώριση ευπαθειών και την πρόσβαση σε συστήματα.

Ποια συστήματα επηρεάστηκαν και γιατί προκλήθηκε αναστάτωση

Στο επίκεντρο της κυβερνοεπίθεσης βρέθηκαν δύο βασικές πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Sysper και το MyPMO, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση σημαντικών υπηρεσιών που αφορούν τους εργαζομένους της.

Το Sysper αποτελεί την πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής και χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, την υποβολή αιτήσεων αδειών και την καταχώριση ωρών εργασίας. Το MyPMO, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποζημίωση ιατρικών δαπανών.

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Η διακοπή λειτουργίας των συγκεκριμένων συστημάτων δημιούργησε προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν κανονικά τις σχετικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Politico, αν και οι δύο πλατφόρμες αποκαταστάθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Sysper παρουσίασε εκ νέου προσωρινή διακοπή λειτουργίας την Τετάρτη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την πλήρη και σταθερή αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Η επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία δείχνει ότι η αντιμετώπιση της επίθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η Κομισιόν ενεργοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων

Η σοβαρότητα του περιστατικού αποτυπώνεται και στις κινήσεις της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Politico, η Επιτροπή συγκάλεσε νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης, το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, για έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τα συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η υπηρεσία ψηφιακών υπηρεσιών έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να ενισχύσουν την παρακολούθηση των συστημάτων και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης.

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Παράλληλα, η επίτροπος Τεχνολογίας Χένα Βιρκούνεν ενημέρωσε τους συναδέλφους της κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων την Τετάρτη για τα άμεσα μέτρα που έχουν ληφθεί και την εξέλιξη της κρίσης.

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Η ενημέρωση σε επίπεδο Σώματος των Επιτρόπων υπογραμμίζει ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή τεχνική δυσλειτουργία, αλλά ως ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των συστημάτων και την προστασία των δεδομένων ενός ευρωπαϊκού θεσμού.

Τι λέει επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε στο Politico ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα μετά τον εντοπισμό της εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων.

Όπως ανέφερε, στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένα συστήματα και, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της Επιτροπής, ενημερώθηκαν όσοι ενδέχεται να επηρεάστηκαν.

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Η Επιτροπή δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής πλήρη εικόνα για το μέγεθος των δεδομένων που ενδέχεται να εκτέθηκαν, ούτε έχει επιβεβαιώσει ότι οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν να διερευνούν την επίθεση σημαίνει ότι η έκταση της παραβίασης παραμένει υπό αξιολόγηση.

Σε αυτό το στάδιο, επομένως, η πιθανή έκθεση προσωπικών δεδομένων αποτελεί σοβαρό ενδεχόμενο που εξετάζεται, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η προηγούμενη κυβερνοεπίθεση στην υποδομή της Κομισιόν

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα περιστατικά που έχουν επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο 2026.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση στην υποδομή cloud που φιλοξενεί την παρουσία της στο διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας Europa.eu.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 27ης Μαρτίου, η επίθεση εντοπίστηκε στις 24 Μαρτίου και αφορούσε την υποδομή που φιλοξενεί τους δημόσιους ιστότοπους της Επιτροπής.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι δεδομένα είχαν αφαιρεθεί από τους συγκεκριμένους ιστότοπους, ενώ η Επιτροπή ξεκίνησε να ενημερώνει τις ευρωπαϊκές οντότητες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν.

Η ίδια ανακοίνωση διευκρίνιζε, ωστόσο, ότι τα εσωτερικά συστήματα της Επιτροπής δεν είχαν επηρεαστεί από εκείνη την επίθεση. Press release

Σε μεταγενέστερη ανάλυση, η CERT-EU ανέφερε ότι η παραβίαση συνδέθηκε με συμβιβασμένη έκδοση του εργαλείου Trivy, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφάλειας λογισμικού. Η υπηρεσία εκτίμησε ότι περίπου 91,7 GB συμπιεσμένων δεδομένων είχαν αφαιρεθεί από τον παραβιασμένο λογαριασμό cloud, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιεχόμενο μηνυμάτων.

Η CERT-EU ανέφερε επίσης ότι η παραβιασμένη υποδομή ενδέχεται να περιείχε δεδομένα που αφορούσαν τουλάχιστον 29 ακόμη ευρωπαϊκές οντότητες, ενώ η ομάδα εκβιασμών ShinyHunters δημοσιοποίησε τα κλεμμένα δεδομένα στον ιστότοπο διαρροών της. cert.europa.eu

Πρόκειται, ωστόσο, για διαφορετικό περιστατικό από την επίθεση που περιγράφει τώρα το Politico στα εσωτερικά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού και αποζημιώσεων. Η διάκριση είναι σημαντική, καθώς η Επιτροπή είχε διευκρινίσει ότι τα εσωτερικά της συστήματα δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση του Μαρτίου.

Οι κυβερνοεπιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τις απειλές για την Ευρώπη

Η υπόθεση της Κομισιόν αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση στον χώρο της κυβερνοασφάλειας: την αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση επιθέσεων.

Η CERT-EU έχει προειδοποιήσει ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλους παράγοντες μπορεί να επιταχύνει τον εντοπισμό ευπαθειών, να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση επιθέσεων και να αυξήσει τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να στοχοποιηθούν.

Σε έκθεση για τις κυβερνοαπειλές του Οκτωβρίου, η υπηρεσία αναφέρθηκε επίσης σε δραστηριότητα του παράγοντα Storm-0940, τον οποίο η Microsoft συνδέει με την Κίνα. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Microsoft, το ARTEX χρησιμοποιήθηκε για την κλιμάκωση επιθέσεων που αφορούσαν εκατοντάδες οργανισμούς, με στόχο την πρόσβαση σε περιβάλλοντα Microsoft 365 και την αναγνώριση ευαίσθητων πληροφοριών. October 2026

Η χρήση τέτοιων εργαλείων δεν σημαίνει ότι κάθε κυβερνοεπίθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη. Δείχνει, ωστόσο, ότι οι επιτιθέμενοι μπορούν να αξιοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα για να επιταχύνουν επιμέρους στάδια μιας επίθεσης, από την αναγνώριση στόχων μέχρι την εκμετάλλευση αδυναμιών.

Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η πρόκληση είναι πλέον διπλή: να προστατεύουν τις κρίσιμες υποδομές τους και να προσαρμόζουν τις άμυνές τους σε απειλές που εξελίσσονται με ταχύτητα.

Στο επίκεντρο η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η πιθανότητα έκθεσης προσωπικών δεδομένων εργαζομένων είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι πλατφόρμες που επηρεάστηκαν περιέχουν πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την εργασιακή και διοικητική ζωή των υπαλλήλων της Επιτροπής. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που απέκτησαν οι επιτιθέμενοι, ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στοιχεία που αφορούν μισθοδοσία, άδειες ή ιατρικές αποζημιώσεις.

Η Επιτροπή καλείται να αποσαφηνίσει ποια δεδομένα επηρεάστηκαν, εάν υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ποιοι εργαζόμενοι ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερωθούν.

Παράλληλα, η διερεύνηση πρέπει να προσδιορίσει εάν οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα συστήματα ή εάν η επίθεση επεκτάθηκε σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η πλήρης έκταση της παραβίασης παραμένει ασαφής.

Ένα ακόμη περιστατικό σε περίοδο αυξημένων κυβερνοαπειλών

Η κυβερνοεπίθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερα περιστατικά ψηφιακής ασφάλειας.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ENISA και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προειδοποίησαν για κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν εμπορικά συστήματα ψύξης και παρόμοιες συσκευές σε αρκετά κράτη-μέλη. Οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, ενώ νέα περιστατικά καταγράφηκαν την 1η και 2α Νοεμβρίου.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες κάλεσαν τους οργανισμούς να λάβουν άμεσα μέτρα περιορισμού της έκθεσης και να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των περιστατικών. ENISA+1

Η υπόθεση της Κομισιόν προσθέτει ένα ακόμη παράδειγμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ακόμη και όταν διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η Επιτροπή θα καταφέρει να αποκαταστήσει πλήρως τα συστήματά της και να προσδιορίσει με ακρίβεια ποια δεδομένα επηρεάστηκαν, καθώς και εάν η επίθεση θα οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές στα μέτρα προστασίας των εσωτερικών της υποδομών.

Πηγές και χρήσιμα links

Το αρχικό δημοσίευμα και οι λεπτομέρειες για τα Sysper και MyPMO προέρχονται από το Politico.

Για επιπλέον τεκμηρίωση σχετικά με το ARTEX πηγές:cert.europa.eu CERT-EU: Προειδοποίηση για το ARTEX και την αυτοματοποίηση κυβερνοεπιθέσεωνcert.europa.eu CERT-EU: Η παραβίαση της cloud υποδομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον ΜάρτιοPress release Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίσημη ανακοίνωση για την κυβερνοεπίθεση στο Europa.euOctober 2026 CERT-EU: Cyber Brief για τις κυβερνοαπειλές του Οκτωβρίου 2026