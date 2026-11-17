Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας της πλατφόρμας Temu, η οποία φέρεται να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η εταιρεία αποτυγχάνει να περιορίσει αποτελεσματικά την πώληση επικίνδυνων προϊόντων, όπως παιχνίδια και καλλυντικά, καθώς δεν διενεργεί επαρκείς εργαστηριακές δοκιμές στους εμπόρους.

Το σύστημα εποπτείας της πλατφόρμας παρουσιάζει αδυναμίες, επιτρέποντας σε πωλητές που έχουν διαπράξει παραβάσεις να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους μέσω διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των διαπιστώσεων, η Temu αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου που μπορεί να φτάσει έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της.

Η διοίκηση της πλατφόρμας απορρίπτει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, δηλώνοντας ότι έχει επενδύσει σε μηχανισμούς συμμόρφωσης και επιδιώκει τη συνεργασία με την Επιτροπή.

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Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται εκ νέου η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, με την Κομισιόν να εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας προϊόντων, όπως παιχνίδια, ηλεκτρονικές συσκευές και καλλυντικά, που ενδέχεται να μην πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη (17/11), η Temu παραβιάζει τις υποχρεώσεις της βάσει του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), καθώς δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για να περιορίσει την πώληση παράνομων και δυνητικά επικίνδυνων προϊόντων.

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Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο πρόστιμο έως και 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου τζίρου της, εφόσον επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Ελλιπείς έλεγχοι και επικίνδυνα προϊόντα

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Temu ζητά από τους πωλητές πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό προϊόντων, ενώ ακόμη και όταν αυτά υποβάλλονται, συχνά δεν ελέγχονται.

Παρότι αναγνωρίζει ως υψηλού κινδύνου κατηγορίες όπως τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και τα καλλυντικά, δεν τους δίνει προτεραιότητα στους φυσικούς ελέγχους, ούτε αυξάνει τις επιθεωρήσεις ανάλογα με τον αυξανόμενο αριθμό προϊόντων.

Παράλληλα, το σύστημα εποπτείας εστιάζει κυρίως στις πληροφορίες των καταχωρίσεων και όχι στην πραγματική ασφάλεια των προϊόντων, ενώ το προσωπικό ελέγχου δεν έχει αυξηθεί ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων και των καταχωρίσεων.

Πωλητές συνεχίζουν παρά τις παραβάσεις

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Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται σε μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα και όχι στους εμπόρους που βρίσκονται πίσω από αυτά. Έτσι, ένας πωλητής μπορεί να συνεχίζει να δραστηριοποιείται μέσω άλλων καταστημάτων, ακόμη και αν κάποιο έχει κλείσει λόγω παραβάσεων.

Μάλιστα, έμποροι μπορούν να διαπράττουν επανειλημμένα σοβαρές παραβάσεις, ακόμη και να πωλούν προϊόντα που έχουν αποτύχει στους ελέγχους ασφαλείας, προτού η Temu αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων τους.

Βίρκουνεν: Οι διαδικτυακές αγορές δεν πρέπει να είναι επικίνδυνες

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«Οι διαδικτυακές αγορές δεν πρέπει να σημαίνουν ότι διακινδυνεύουμε να αγοράσουμε παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βίρκουνεν, υπενθυμίζοντας ότι οι πλατφόρμες έχουν ευθύνη να προστατεύουν τους καταναλωτές βάσει του DSA.

Από την πλευρά της, η Temu απορρίπτει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Κομισιόν. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει επενδύσει σημαντικά σε μηχανισμούς ελέγχου και συμμόρφωσης, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να βρεθεί συναινετική λύση.

Είχε προηγηθεί πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ

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Η Temu είχε ήδη τιμωρηθεί τον Μάιο του 2026 με πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ για ανεπαρκή αξιολόγηση κινδύνων, ενώ τον Οκτώβριο η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών της εταιρείας για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Η ευρύτερη έρευνα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, εξετάζει επίσης τον δυνητικά εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, τα συστήματα προτάσεων αγορών και την πρόσβαση ερευνητών σε δεδομένα.

Η Temu έχει πλέον δικαίωμα να απαντήσει στα προκαταρκτικά συμπεράσματα. Εφόσον επιβεβαιωθούν, η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει νέο πρόστιμο και να απαιτήσει διορθωτικά μέτρα.

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