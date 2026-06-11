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Μία υπόθεση που, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, περιλαμβάνει απειλές, εκβιασμούς, πυροβολισμούς και απόσπαση χρηματικών ποσών από 77χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Κύπρο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα, ενώ οι ανακριτές κάνουν λόγο για ένα πλέγμα πιέσεων και φόβου που φέρεται να στήθηκε γύρω από τον ηλικιωμένο.

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που εξετάζεται στη Λάρνακα, με φερόμενο θύμα έναν 77χρονο, ο οποίος κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε, υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμών, να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά.

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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας οδηγήθηκαν δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 44 και 42 ετών, ένας 49χρονος υπόδικος των Κεντρικών Φυλακών και μία 45χρονη γυναίκα. Η Αστυνομία ζήτησε την οκταήμερη κράτησή τους, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, η διερεύνηση άρχισε έπειτα από καταγγελία του 77χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε στους ανακριτές ένα σκηνικό πιέσεων που εκτεινόταν σε βάθος χρόνου. Η υπόθεση, όπως παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, φέρεται να ξεκίνησε μετά από αγοραπωλησία ακινήτων στην Πύλα, τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο ηλικιωμένος και ο γαμπρός του, ο οποίος διαχειριζόταν την περιουσία του, είχαν πωλήσει δύο ακίνητα σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής φέρεται να είναι ένας από τους υπόπτους. Με την υπογραφή των συμβολαίων, οι δύο πωλητές έλαβαν από 250.000 ευρώ ο καθένας.

Όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, περίπου έναν μήνα αργότερα, ένας εκ των υπόπτων φέρεται να προσέγγισε τον 77χρονο, παρουσιάζοντάς του άγνωστο πρόσωπο και υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία πώλησης των ίδιων ακινήτων σε άλλο αγοραστή έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των πιέσεων.

Οι ανακριτές ανέφεραν ότι το 2022 δύο από τους υπόπτους φέρονται να έπεισαν τον ηλικιωμένο να εμπλακεί ως συνεταίρος σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Λάρνακα, αποσπώντας του αρχικά 25.000 ευρώ και στη συνέχεια ακόμη 24.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης αποτελεί ο ρόλος της 45χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον 77χρονο το 2020 και διατηρούσαν συχνή επικοινωνία. Οι ύποπτοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη σχέση αυτή, υποσχόμενοι στον ηλικιωμένο ότι θα τον βοηθούσαν να συνάψει ερωτική σχέση μαζί της.

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Η 45χρονη, σύμφωνα πάντα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, φέρεται να ισχυριζόταν στον 77χρονο ότι δεν ήταν ευτυχισμένη στον γάμο της και ότι ήταν διατεθειμένη να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Ο ηλικιωμένος φέρεται να ταξίδεψε, αλλά εκείνη δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο 49χρονος υπόδικος φέρεται να απέσπασε από τον παραπονούμενο 22.000 ευρώ, με πρόσχημα ότι τα χρήματα προορίζονταν για παιδί της γυναίκας που δήθεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Κατά την Αστυνομία, μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών, το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε από τον 77χρονο αγγίζει τις 100.000 ευρώ.

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι αναφορές για απειλές κατά της ζωής του παραπονούμενου. Όπως ειπώθηκε στο Δικαστήριο, όταν ο 77χρονος αρνήθηκε να καταβάλει ποσό 5.000 ευρώ στην 45χρονη, την επόμενη ημέρα ρίφθηκε πυροβολισμός έξω από την κατοικία του. Ο ίδιος φέρεται να εντόπισε σφαίρα, την οποία παρέδωσε στην Αστυνομία ως τεκμήριο.

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Ο ανακριτής ανέφερε επίσης ότι ο παραπονούμενος φοβόταν ιδιαίτερα τον 49χρονο υπόδικο. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο ύποπτος φέρεται να του είχε δείξει βίντεο στο κινητό του, στο οποίο εμφανίζονταν βασανισμοί άλλων προσώπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να έχει ανάλογη κατάληξη εάν δεν πλήρωνε.

Σε άλλη συνάντηση, ο ίδιος φέρεται να απείλησε ευθέως τον 77χρονο, λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσει. Κατά την Αστυνομία, οι ύποπτοι φέρονται ακόμη να επιχείρησαν να τον εξαναγκάσουν να υπογράψει έγγραφα, ενώ η 45χρονη φέρεται να τον προέτρεψε τηλεφωνικά να υπογράψει, λέγοντάς του ότι ο υπόδικος θα του έκανε κακό.

Το κλίμα φόβου, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ήταν τέτοιο ώστε ο 77χρονος φέρεται να εγκατέλειψε για κάποιο διάστημα την κατοικία του.

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Η Αστυνομία αναμένεται να λάβει περίπου 50 καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον του παραπονούμενου και το επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων. Παράλληλα, αναζητούνται τεκμήρια, μεταξύ των οποίων επιταγές που φέρονται να εκδόθηκαν, ενώ αναμένεται να γίνουν έρευνες σε υποστατικά.

Από την πλευρά της υπεράσπισης του 44χρονου επιχειρηματία, τέθηκε ζήτημα υγείας του παραπονούμενου, με αναφορά και σε νοητικά προβλήματα. Οι ύποπτοι, στο παρόν στάδιο, αντιμετωπίζονται ως φερόμενοι εμπλεκόμενοι, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

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