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Την αρχές Οκτωβρίου 2017 το Λας Βέγκας έζησε μία από τις σκοτεινότερες νύχτες της σύγχρονης ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί όπου περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν κάντρι μουσική, μέσα σε λίγα λεπτά επικράτησαν πανικός, αίμα και θάνατος.

Ο 64χρονος Στίβεν Κρεγκ Πάντοκ άνοιξε πυρ από τον 32ο όροφο του ξενοδοχείου Mandalay Bay εναντίον του πλήθους που παρακολουθούσε το υπαίθριο φεστιβάλ Route 91 Harvest. Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία του Λας Βέγκας ως η πιο πολύνεκρη μαζική ένοπλη επίθεση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

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Έντεκα λεπτά τρόμου

Ήταν περίπου 10:05 το βράδυ όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με την επίσημη ανασκόπηση της Αστυνομίας του Λας Βέγκας, ο Πάντοκ πυροβολούσε για περισσότερο από δέκα λεπτά και έριξε πάνω από 1.000 σφαίρες προς τον χώρο της συναυλίας.

Στην αρχή αρκετοί θεατές δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Μέσα στον θόρυβο της συναυλίας, οι πρώτοι πυροβολισμοί μπορούσαν να εκληφθούν ως μέρος του θεάματος. Πολύ γρήγορα όμως άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν και χιλιάδες έτρεχαν αναζητώντας οποιοδήποτε σημείο μπορούσε να τους προσφέρει κάλυψη.

Η μουσική είχε μετατραπεί σε κραυγές και σειρήνες.

Οι 58 νεκροί έγιναν τελικά 60

Οι πρώτες καταγραφές μιλούσαν για 58 ανθρώπους που σκοτώθηκαν. Αυτός είναι και ο αριθμός που αναφέρεται στις αρχικές ειδήσεις για το μακελειό.

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Ο επίσημος απολογισμός όμως αναθεωρήθηκε αργότερα σε 60 θύματα, καθώς δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί στην επίθεση πέθαναν αργότερα από τις συνέπειες των τραυμάτων τους. Η Αστυνομία του Λας Βέγκας χρησιμοποιεί πλέον επισήμως τον αριθμό των 60 νεκρών και αναφέρει εκατοντάδες τραυματίες.

Η μεταγενέστερη επίσημη ανασκόπηση της αστυνομικής επιχείρησης καταγράφει περισσότερους από 850 τραυματίες συνολικά, αριθμός που περιλαμβάνει και ανθρώπους που τραυματίστηκαν μέσα στον πανικό και τη μαζική φυγή.

Ένα οπλοστάσιο μέσα στο ξενοδοχείο

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Ο Πάντοκ είχε μετατρέψει τη σουίτα του στο Mandalay Bay σε θέση επίθεσης. Το FBI είχε καταγράψει ότι διέθετε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό όπλων μέσα στα δωμάτια του ξενοδοχείου.

Από τα παράθυρα του 32ου ορόφου είχε άμεση θέα προς τον χώρο της συναυλίας. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο ημέρες πριν από την επίθεση και είχε στη διάθεσή του δύο συνδεόμενα δωμάτια.

Όταν οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν και εισέβαλαν στη σουίτα, ο 64χρονος ήταν ήδη νεκρός από αυτοπυροβολισμό.

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Ποιος ήταν ο Στίβεν Πάντοκ

Το μεγάλο ερώτημα που ακολούθησε ήταν το «γιατί».

Ο Πάντοκ δεν ταίριαζε εύκολα στην εικόνα που πολλοί περίμεναν να έχει ένας δράστης μιας τέτοιας επίθεσης. Δεν προέκυψε σύνδεσή του με τρομοκρατική οργάνωση ούτε αποδείχθηκε ότι ενεργούσε στο πλαίσιο πολιτικής, θρησκευτικής ή άλλης ιδεολογικής ατζέντας.

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Το FBI πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα της ζωής, των σχέσεων και της συμπεριφοράς του. Η ειδική ομάδα Behavioral Analysis Unit κατέληξε ότι ενήργησε μόνος του και ότι δεν βρέθηκε ένας μοναδικός και σαφής παράγοντας που να εξηγεί το μακελειό.

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Και αυτό έκανε την υπόθεση ακόμη πιο ανατριχιαστική: παρά τον τεράστιο όγκο των στοιχείων που εξετάστηκαν, δεν προέκυψε ποτέ μια απλή απάντηση που να εξηγεί γιατί αποφάσισε να σκοτώσει τόσους αγνώστους.

Μια τραγωδία που άλλαξε το Λας Βέγκας

Αστυνομικοί, πυροσβέστες, διασώστες αλλά και απλοί πολίτες έτρεξαν μέσα στο χάος για να μεταφέρουν τραυματίες και να βοηθήσουν ανθρώπους να διαφύγουν. Η κινητοποίηση που ακολούθησε ήταν τεράστια, ενώ οι συνέπειες για επιζώντες και οικογένειες θυμάτων συνεχίστηκαν για χρόνια.

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Σήμερα λειτουργεί στο Λας Βέγκας το Resiliency & Justice Center, το οποίο εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σε ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου.

Πηγές: https://www.lvmpd.com/services/online-services/high-profile-and-increased-interest-public-records

https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/active-shooter-safety-resources/active-shooter-incidents-from-2000-to-2018

https://www.fbi.gov/file-repository/u-lvrp-key-findings-bau-las-vegas.pdf



