Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, φέρεται να δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως τόνισε, η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου με τον Λαβρόφ να διαβεβαιώνει ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, και τα 91 drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

Ζελένσκι: Η Ρωσία λέει ψέματα

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας δια στόματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να υπομονεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες.

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος αντικρούοντας τις κατηγορίες. Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… Advertisement December 29, 2025

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Advertisement