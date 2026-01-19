ΑΡΧΕΙΟ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλούν κατά τη διάρκεια της οικογενειακής φωτογράφισης στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Ντα Νανγκ του Βιετνάμ, στις 11 Νοεμβρίου 2017. REUTERS/Jorge Silva/Αρχείο Φωτογραφίας

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει «πόλεμο» με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία, προσεγγίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο προσκάλεσε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», την επιτροπή που υπό Αμερικανική επίβλεψη έχει αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Την αποκάλυψη έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λέγοντας ότι «ο Πρόεδρος Πούτιν έλαβε επίσης μέσω διπλωματικών οδών πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης» λέγοντας ότι το Κρεμλίνο εξετάζει την πρόσκληση και «ελπίζει να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά».

Και ο «δικτάτορας της Ευρώπης» στην Επιτροπή για τη Γάζα

Σύμφωνα με το CNN, παρόμοια πρόσκληση έλαβε και ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, γεγονός που το επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η υπηρεσία Τύπου του υπουργείου δήλωσε ότι το Μινσκ «εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά βλέπει τη Λευκορωσία – και αυτό αναφέρεται σαφώς στο κείμενο της ομιλίας – ως μια χώρα έτοιμη να αναλάβει την ευγενή ευθύνη της οικοδόμησης μιας διαρκούς ειρήνης και να ηγηθεί με το παράδειγμα, επενδύοντας σε ένα ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Λουκασένκο είναι ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν και έχει χαρακτηριστεί από τους ευρωπαίους αλλά και τους αμερικανούς πολιτικούς ως «ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης».

Η περίφημη Επιτροπή για τη Γάζα, που συστάθηκε από τον Τραμπ και υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης και ανοικοδόμησης της Γάζας. Ο Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «το Μεγαλύτερο και πιο Αξιοσέβαστο Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί ποτέ» και απαρτίζεται από τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενώ έχει προσκληθεί και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς το Ισραήλ να ενταχθεί ως ιδρυτικό κράτος μέλος, σύμφωνα με το CNN.

Και ο Ερντογάν μεταξύ των «εκλεκτών»

Παρόμοιες προσκλήσεις έχουν λάβει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι.

Τα μέλη της επιτροπής θα λάβουν μόνιμη έδρα εάν πληρώσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι όσοι δεν πληρώσουν θα έχουν τριετή θητεία.

Όλα τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξουν υπερβολικοί μισθοί και τεράστια διοικητική επιβάρυνση που μαστίζει πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Ο Τραμπ δίνει «χάρη» στον Πούτιν

Η κίνηση του Τραμπ να διορίσει τον Πούτιν στο διοικητικό συμβούλιο, του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στην παγκόσμια σκηνή, μετά την πλήρη απομόνωση των τελευταίων 4 χρόνων από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Επιπλέον, ο Πούτιν δεν έχει χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική ομάδα ενώ ανώτερα στελέχη της Χαμάς επισκέφθηκαν τη Μόσχα λίγες εβδομάδες αφότου η ένοπλη ομάδα εξαπέλυσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Το 2024, οι παλαιστινιακές παρατάξεις, μερικές από τις οποίες βρίσκονταν σε διαμάχη για σχεδόν δύο δεκαετίες, συναντήθηκαν στη Μόσχα. Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε στρις αρχές του μήνα ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς επρόκειτο να επισκεφθεί τη Ρωσία αργότερα αυτή την εβδομάδα.

