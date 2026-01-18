Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την πρόσκληση, τονίζοντας ότι η χώρα μας εξετάζει προσεκτικά όλα τα δεδομένα πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

«Πράγματι, επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Trump να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα. Όπως γνωρίζετε, η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά.

Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος. Ευχαριστώ».



Στο επίκεντρο η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου ,Αιγύπτου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρο το 2014 έχει αποδείξει τη δυναμική και τη σταθερότητά της.

Όπως επεσήμανε, η συνεργασία αυτή βασίζεται στη συναντίληψη των τριών χωρών για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στην κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Γάζα, Παλαιστινιακό και Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στη Συρία, την Υεμένη, το Σουδάν, το Κέρας της Αφρικής, το Ιράν και τη Λιβύη.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι χώρες της τριμερούς χαιρετίζουν την έναρξη της δεύτερης φάσης του Σχεδίου 20 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα, ως στενός εταίρος της Παλαιστινιακής Αρχής και έντιμος συνομιλητής, διαδραματίζει ενεργό ρόλο και θα επιδιώξει να είναι παρούσα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση υπέρ της λύσης των Δύο Κρατών:

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την επίτευξη της λύσης των Δύο Κρατών, βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο μακροχρόνιο αίτημα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος».



Συρία, Ιράν και περιφερειακές προκλήσεις

Αναφερόμενος στη Συρία, τόνισε τη σημασία της χώρας για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάγκη στήριξης της επανένταξής της στην περιοχή.

«Οφείλουμε να επιμείνουμε στο αυτονόητο αίτημα για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, η οποία θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς».

Για το Ιράν, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της αποκλιμάκωσης και του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι:

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγενών δικαιωμάτων στη ζωή, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, είναι οικουμενικά δικαιώματα και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά από όλους, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις. Καμία ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας».



Θαλάσσια ασφάλεια και ανθρωπιστικές κρίσεις

Στη συζήτηση τέθηκαν και οι εξελίξεις στην Αφρική, με ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, τη Σομαλία και το Σουδάν, καθώς και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας και παράτυπης μετανάστευσης.



«Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί βασικό σύνδεσμο στις διεθνείς εμπορικές οδούς».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε, τέλος, την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν και σε περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής, σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικότερη διεθνή παρέμβαση.