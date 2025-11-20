Στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχοντας στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα και έγινε δεκτή από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο 40χρονος Πορτογάλος σταρ πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ μετά το 2017, όταν είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, ενώ η Τζορτζίνα έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. «Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, όπου περπατά δίπλα στον Τραμπ στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας. «Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσω μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις».

United States President, Donald Trump speaks on Cristiano Ronaldo attending his dinner at the White House. pic.twitter.com/YLB5ESCDQU — FutDball ⚽️ (@FutDball) November 19, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναφέρθηκε με χιούμορ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

Πολλοί θεωρούν πως με την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ο Πορτογάλος σταρ «ρίσκαρε» την εικόνα του για χάρη μιας πολιτικής εμφάνισης υψηλού προφίλ.