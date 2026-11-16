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Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, ενώ η υπεράσπισή της υποστηρίζει πως κατά την τέλεση των πράξεων έπασχε από επιλόχεια ψύχωση.

Οι εισαγγελικές αρχές επιμένουν στη διεξαγωγή νέας δίκης, απορρίπτοντας τις ενστάσεις της υπεράσπισης περί διπλής δίωξης.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο, με τη δικαιοσύνη να καλείται να αποφανθεί εκ νέου για το ζήτημα της ποινικής ευθύνης της μητέρας.

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Νέα δικαστική περιπέτεια ξεκινά για τη Λίντσεϊ Κλάνσι από τη Μασαχουσέτη, καθώς οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να παραπεμφθεί εκ νέου σε δίκη, αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

Η δεύτερη δίκη έχει οριστεί να αρχίσει στις 29 Μαρτίου 2027, καθώς η προηγούμενη δικαστική διαδικασία δεν κατέληξε σε ετυμηγορία. Η μητέρα εξακολουθεί να αρνείται ότι μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει πως την περίοδο του περιστατικού έπασχε από επιλόχεια ψύχωση.

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Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη κρίση. Ως αποτέλεσμα, ο δικαστής κήρυξε κακοδικία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανάληψη της διαδικασίας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Κλάνσι παραμένουν οι ίδιες: τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Μασαχουσέτη: Ο θάνατος των τριών παιδιών

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023, όταν έχασαν τη ζωή τους τα τρία παιδιά της Λίντσεϊ Κλάνσι: η 5χρονη Κόρα, ο 3χρονος Ντόσον και ο μόλις οκτώ μηνών Κάλαν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μητέρα χρησιμοποίησε λάστιχα γυμναστικής για να στραγγαλίσει τα παιδιά της, στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας τους στο Ντάξμπουρι, ένα προάστιο της Βοστώνης. Το γεγονός ότι η ίδια προκάλεσε τον θάνατό τους δεν αμφισβητήθηκε από καμία πλευρά κατά τη δικαστική διαδικασία.

BREAKING: Judge William Sullivan has set March 29, 2027 as the retrial date for Lindsay Clancy, the Massachusetts mother who admitted to killing her three young children. Prosecutors say they intend to move forward with a jury trial but did not specify the charges they plan to pursue. The final pretrial hearing is scheduled for February 18, setting up another major courtroom chapter in the high-profile case. Download the Fox News app or go to https://t.co/gPHiho5zni for more on this developing story. — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

Μετά την πράξη της, η Κλάνσι τραυματίστηκε με μαχαίρι και στη συνέχεια έπεσε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, σε μια απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή της. Από την πτώση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.

Η υπερασπιστική της γραμμή στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι κατά τον χρόνο των γεγονότων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης, η οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, δεν της επέτρεπε να έχει επίγνωση των πράξεών της. Για τον λόγο αυτό, οι συνήγοροί της ζητούν να αναγνωριστεί η αθωότητά της λόγω παραφροσύνης, βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Μασαχουσέτης, ώστε να μην της αποδοθεί ποινική ευθύνη.

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Γιατί δεν υπήρξε απόφαση στην πρώτη δίκη

Η πρώτη δικαστική διαδικασία κατέληξε σε αδιέξοδο στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε μια κοινή ετυμηγορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ένας ένορκος επέμεινε στη διαφορετική θέση του, χωρίς να συνταχθεί με τους υπόλοιπους, γεγονός που οδήγησε τον δικαστή στην απόφαση να κηρύξει κακοδικία.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ορισμένα μέλη του σώματος των ενόρκων μίλησαν σε τηλεοπτικές εκπομπές και έδωσαν τη δική τους εικόνα για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Όπως αποκάλυψαν, με εξαίρεση τον ένορκο που διαφώνησε, οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν υπέρ της απαλλαγής της Κλάνσι λόγω παραφροσύνης.

Μια τέτοια απόφαση θα είχε ως συνέπεια τη μεταφορά της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο. Η παραμονή της εκεί δεν θα ήταν απαραίτητα οριστική, καθώς θα υπόκειτο σε τακτικό δικαστικό έλεγχο. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κρινόταν ένοχη για τις τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, η προβλεπόμενη ποινή στη Μασαχουσέτη είναι η ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

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Η ένσταση της υπεράσπισης για τη δεύτερη δίκη και η απόφαση του δικαστηρίου

Πριν δρομολογηθεί η νέα δίκη, οι δικηγόροι της Λίντσεϊ Κλάνσι προσπάθησαν να αποτρέψουν την επανάληψη της δικαστικής διαδικασίας, καταθέτοντας ένσταση με συνταγματικό υπόβαθρο. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι μια δεύτερη δίκη για τις ίδιες πράξεις θα παραβίαζε την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα των ΗΠΑ απέναντι στη διπλή δίωξη ενός προσώπου για το ίδιο αδίκημα.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο ο δικαστής αποφάσισε να κηρύξει κακοδικία. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, η απόφαση ελήφθη πρόωρα, καθώς υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες για να αντιμετωπιστεί η διαφωνία μεταξύ των ενόρκων πριν διακοπεί οριστικά η διαδικασία.

Στο πλαίσιο των επιχειρημάτων τους, επικαλέστηκαν και σημειώσεις που είχαν καταγραφεί από τα μέλη του σώματος των ενόρκων. Σε αυτές γινόταν αναφορά στο γεγονός ότι ο ένορκος που διαφωνούσε φέρεται να μην εφάρμοζε τον κανόνα της εύλογης αμφιβολίας, παρά τις σχετικές οδηγίες που είχε δώσει ο δικαστής.

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Οι δικηγόροι της Κλάνσι υποστήριξαν ότι ο δικαστής Sullivan θα έπρεπε πρώτα να καλέσει τον συγκεκριμένο ένορκο για να διευκρινίσει τη στάση του και, εφόσον προέκυπταν οι απαραίτητοι λόγοι, να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από το σώμα των ενόρκων.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς υπερασπίστηκαν τον χειρισμό του δικαστή, επισημαίνοντας ότι ενήργησε ορθά μπροστά στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί. Παράλληλα, εξέφρασαν την άποψη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκρισης του ενόρκου σχετικά με τη στάση του θα μπορούσε να εκληφθεί ως αθέμιτη παρέμβαση του δικαστή στις εσωτερικές συζητήσεις και αποφάσεις του σώματος.

Με την απόφαση για νέα δίκη, η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στη διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαρτίου 2027 και στο ερώτημα της ποινικής ευθύνης της για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

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Με πληροφορίες από BBC

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