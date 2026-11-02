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Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης υποστηρίζει ότι η ίδια δεν έφερε ποινική ευθύνη λόγω επιλόχειας κατάθλιψης, ενώ η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι τα εγκλήματα ήταν προμελετημένα.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν καλείται να αποφασίσει για το αίτημα απόρριψης των κατηγοριών και το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας νέας δίκης.

Οι εισαγγελείς επιδιώκουν τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα.

Η υπεράσπιση αντιτείνει ότι η επανάληψη της δίκης παραβιάζει τη συνταγματική προστασία κατά της διπλής δίωξης για το ίδιο αδίκημα.

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Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι επιστρέφει σήμερα 2/11 στο δικαστήριο, σε μια ακρόαση που μπορεί να καθορίσει εάν η 36χρονη θα δικαστεί ξανά για τη δολοφονία των τριών παιδιών της το 2023 στη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με το Reuters.

Η υπόθεση Κλάνσι επιστρέφει στο δικαστήριο

Η νοσηλεύτρια, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της —της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του 8 μηνών Κάλαν— τον Ιανουάριο του 2023 επιμένει ότι είχε επιλόχεια κατάθλιψη όταν διέπραξε τα εγκλήματα, άρα δεν έφερε ποινική ευθύνη για τις πράξεις της, την ίδια στιγμή που η εισαγγελία κάνει λόγο ότι τα εγκλήματα ήταν προμελετημένα.

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Lindsay Clancy is set to appear in a Massachusetts courtroom on Monday for a pivotal hearing that could determine the future of her triple murder case in the deaths of her children. https://t.co/Wk5olIt3cN November 2, 2026

Η ίδια δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι σκότωσε τα παιδιά της, αλλά η υπερασπιστική της γραμμή αποδίδει τα αίτια στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Στην προηγούμενη δίκη, 11 από τους 12 ένορκους τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης της Κλάνσι λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης, ενώ ένας μόνο ένορκος επέμεινε στην καταδίκη της για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ορισμένοι ένορκοι δήλωσαν αργότερα σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ότι ήταν έτοιμοι να καταλήξουν σε αυτή την ετυμηγορία, αλλά ένας ένορκος διαφωνούσε. Μια τέτοια απόφαση θα οδηγούσε στον εγκλεισμό της σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, υπό τακτικό δικαστικό έλεγχο.

Τώρα, ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν καλείται να εξετάσει το αίτημα της υπεράσπισης για απόρριψη των κατηγοριών και, εφόσον επιτρέψει τη συνέχιση της υπόθεσης, να συζητήσει το χρονοδιάγραμμα πιθανής νέας δίκης.

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Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς έδωσαν την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι επιθυμούν νέα δίκη ενώπιον διαφορετικού σώματος ενόρκων, δηλώνοντας ότι η Πολιτεία «πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να επιδιώκει δικαιοσύνη για την Κόρα, τον Ντόσον και τον Κάλαν Κλάνσι».

Οι αρχές θα μπορούσαν, πάντως, να επιλέξουν είτε νέα δίκη με τις ίδιες κατηγορίες είτε ελαφρύτερες κατηγορίες, ακόμη και να αποσύρουν την υπόθεση.

Η υπερασπιστική γραμμή της Κλάνσι

Οι δικηγόροι της αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η επανάληψη της δίκης θα παραβίαζε τη συνταγματική προστασία της από το να δικαστεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

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Το επιχείρημά τους εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τερματίστηκε η πρώτη διαδικασία, στις 4 Σεπτεμβρίου. Κατά την υπεράσπιση, η κήρυξη αδιεξόδου δεν ήταν αναγκαία.

Επικαλούμενοι σημειώματα των ενόρκων, οι συνήγοροι αναφέρουν ότι ο διαφωνών ένορκος δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του δικαστή για την εύλογη αμφιβολία. Υποστηρίζουν ότι ο Σάλιβαν θα έπρεπε να τον είχε εξετάσει και να είχε διερευνήσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του, αντί να τερματίσει τη δίκη χωρίς ετυμηγορία.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Πλίμουθ, Τίμοθι Κρουζ, δεν έχει παρουσιάσει δημοσίως το πλήρες σχέδιό του για πιθανή επανάληψη της δίκης.

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Σε έγγραφο που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα, πάντως, οι εισαγγελείς ζήτησαν να απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπισης, αναφέροντας ότι πρέπει να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να διεκδικούν δικαιοσύνη για τα τρία παιδιά.

Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται νέα δίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού ή η επιδίωξη καταδίκης για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με το Reuters, η Κλάνσι θα μπορούσε να επιλέξει να δικαστεί από δικαστή χωρίς ενόρκους.

Η καταδίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού επισύρει υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Η ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού επιτρέπει τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

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