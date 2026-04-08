Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια. Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια. Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.

06:37 Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν. Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως». «Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου και μπορεί να παραταθούν κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Οι όροι του σχεδίου 10 σημείων: 1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα 2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ 3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν 4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων 5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων 6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν 9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή 10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο πακιστανός πρωθυπουργό ςμέσω X.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος — κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ. «Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατάφεραν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X. «Ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί με επιτυχία τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για την ειρήνη».

07:00 Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη» για τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

07:08 Ο Τραμπ δηλώνει στο AFP ότι πιστεύει πως η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα είναι δυνατή για δύο εβδομάδες, σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η δήλωση αυτή εκφράζει την επίσημη θέση του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις, εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

07:29 Αραγτσί: Δύο εβδομάδες ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ υπό το συντονισμό του στρατού

Παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πραγματοποιεί χτυπήματα στο Ιράν δήλωσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης ένας αξιωματούχος ασφαλείας στους Times of Israel. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε αρκετές ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ.Δύο έφηβοι τραυματίστηκαν ελαφρά στην Τελ Σεβά μετά την τελευταία επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Η υπηρεσία Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε δύο 15χρονα αγόρια που τραυματίστηκαν από έκρηξη πιθανότατα από βόμβα διασποράς. Ζημιές προκλήθηκαν επίσης στη Μπερσεβά από μια άλλη πρόσκρουση βομβίδας.

07:32 Αναφορές για ανταλλαγή πυραύλων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός

Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ. Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του. «Το ότι η θέση μας στο στενό του Χορμούζ ενισχύθηκε σημαίνει ότι το Ιράν νίκησε», δήλωσε Ιρανή στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, μιλώντας για «την εκδίκησή μας εναντίον αυτού που διατεινόταν πως έχει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στρατό στον κόσμο», προφανώς αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να αποσυμφορηθεί η κίνηση (των πλοίων) στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, διαβεβαιώνοντας ακόμη πως θα υπάρξουν πολλές «θετικές ενέργειες!» το αμέσως προσεχές διάστημα. «Θα εξασφαλιστούν πολλά χρήματα», και το Ιράν θα μπορέσει «να αρχίσει τη διαδικασία της ανοικοδόμησής του», πρόσθεσε.

07:49 Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Ουάσιγκτον θα «βοηθήσει» να αποσυμφορηθεί η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες να σταματήσουν τα πυρά, σύμφωνα με δήλωση που διαβάστηκε στο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι IRIB περίπου δύο ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.«Αυτό δεν είναι το τέλος του πολέμου, αλλά όλα τα στρατιωτικά σκέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν την εντολή του Ανώτατου Ηγέτη και να σταματήσουν τα πυρά τους», ανέφερε η δήλωση.

08:07 Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες να σταματήσουν τα πυρά

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν για την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα.Η πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας το παράδειγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά το Ισραήλ το κάνει αυτό απρόθυμα: Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει περισσότερους στόχους στη λίστα του και περισσότερους στόχους που θα ήθελε να επιτύχει μέσω στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, ανέφερε η πηγή.

08:12 CNN: Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να χρεώνουν τέλη διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση, ανέφερε το Tasnim. Το Ιράν φέρεται να χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι διαχειριστές πλοίων έχουν πληρώσει το τέλος.

08:21 Ιρανικά ΜΜΕ: Ιράν και Ομάν θα χρεώνουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαίρ Λαπίντ, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ-Ιράν.«Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια διπλωματική καταστροφή σε όλη μας την ιστορία» έγραψε στο X. «Το Ισραήλ δεν ήταν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας». Σύμφωνα με τον Λαπίντ ενώ «ο στρατός εκτέλεσε ό,τι του ζητήθηκε [και] το κοινό επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα», ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «απέτυχε διπλωματικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε».

08:47 Γκρίνια στο Ισραήλ «Δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοια διπλωματική καταστροφή σε όλη μας την ιστορία» λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ

Aνάρτηση για την απελευθέρωση της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Σέλι Κίτλσον έκανε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο. Η δημοσιογράφος με έδρα τη Ρώμη καλύπτει την επικαιρότητα για λογαριασμό διαφόρων μέσων, όπως για παράδειγμα ο ιστότοπος Al Monitor.

09:00 Λίβανος: Στους 1530 ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου

Συνεχής είναι η πτώση που καταγράφει στις διεθνείς αγορές η τιμή του πετρελαίου Brent, με τη διακύμανσή της να είναι στα 93,70 δολάρια στις 9 το πρωί της Τετάρτης 8 Απριλίου.

«Χαιρετίζω την απόφαση των εμπόλεμων πλευρών να συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ στο X.«Αυτό πρέπει να είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα προς διαρκή ειρήνη, καθώς οι συνέπειες της συνέχισης του πολέμου θα ήταν ανυπολόγιστες», πρόσθεσε.

Μέχρι σήμερα το πρωί, δεν υπήρξε ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ σχετικά με την προσωρινή εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η συμφωνία περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου δηλ. την συγκρουση Χεζμπολάχ-Ισραήλ. Λίγη ώρα αργότερα όμως το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού υποστήριξε το ακριβώς αντίθετο. Το δε Ιράν έχει επιμείνει πως η όποια συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο. Επιπλέον ερώτήομα είναι εαν θα συζητηθεί το λιβανέζικο μέτωπο, στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ κάλεσε ξανά τους Λιβανέζους πολίτες στη νότια παραθαλάσσια πόλη Τύρο να εκκενώσουν τα σπίτια τους.Ταυτόχρονα, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν αρκετές ισραηλινές επιθέσεις στη νότια Λιβανέζικη επικράτεια το πρωί.Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν καλύπτει το Λίβανο σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. «Μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την εκεχειρία, να την μετατρέψουμε σε μια διαρκή συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά το Στενό του Ορμούζ».

09:41 Στάρμερ: Η Βρετανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει και να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει πως η κοινή λογική επικράτησε, αλλά προειδοποίησε ότι «δεν θα υπάρχει φθηνό πετρέλαιο» στο μέλλον, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα, παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση.

09:48 Μεντβέντεφ: Δεν θα υπάρχει φθηνό πετρέλαιο μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% κατά το άνοιγμα της αγοράς, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 8 το πρωί, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF της Ολλανδίας, που θεωρείται το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, κατρακύλησε κατά 19,24%, στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει προσωρινά πάνω από 20%, στα 42,50 ευρώ.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, αναφέρουν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές. Το Ισραήλ όμως συνέχισε τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης καθώς υποστηρίζει πως η συμφωνία κατάπαυσης πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει το Πακιστανός πρωθυπουργός.

10:04 H Χεζμπολάχ λέει ότι έχει σταματήσει τις επιθέσεις στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Κορυφαίος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνει ότι η χώρα του βγήκε νικήτρια από τον πόλεμο του Ιράν. «Τα ΗΑΕ βγήκαν νικηφόρα από έναν πόλεμο που ειλικρινά επιδιώξαμε να αποφύγουμε», λέει ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς.«Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε σε ένα σύνθετο περιφερειακό τοπίο με μεγαλύτερους πόρους, βαθύτερη κατανόηση και μια πιο ισχυρή ικανότητα να επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον», προσθέτει.

Για την ιστορία: Ποτέ δεν ξεκινήσαμε πόλεμο. Ποτέ δεν εισβάλαμε σε άλλη χώρα. Προστατέψαμε την πατρίδα μας. Τρεις αλήθειες: Η άνευ όρων παράδοση δεν μας αφορά. Το #Ιράν είναι ανθεκτικό απέναντι σε κάθε δύναμη. Η συνεργασία με το Ιράν είναι απαραίτητη για την παγκόσμια οικονομία.

10:19 Το μήνυμα της πρεσβείας του Ιράν στην Ελλάδα για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός

10:22 ΥΠΕΞ Κατάρ: Ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τις ζημιές που του προκάλεσε με τις επιθέσεις του

Φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρουν υπό την ομπρέλα της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις τους κατά «εχθρικών βάσεων» στη χώρα και την περιοχή, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Κάποιες από τις οργανώσεις διεξήγαγαν καθημερινά δεκάδες επιθέσεις με drones και ρουκέτες κατά του «εχθρού» στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά νωρίτερα το πρωί στο Μπαχρέιν από επίθεση ιρανικού drone, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. «Κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης, δύο πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και αρκετά σπίτια στην περιοχή Σίτρα υπέστησαν ζημιές από την πτώση συντριμμιών» αναχαιτισμένου drone, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών στο X.

«Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός αποτελεί ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Δημιουργεί μια πολύ αναγκαία ευκαιρία για την άμβλυνση των απειλών, την αναχαίτιση των πυραύλων, την επανεκκίνηση της ναυτιλίας και τη δημιουργία χώρου για διπλωματία προς μια διαρκή συμφωνία. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να είναι ξανά ανοιχτό για διέλευση..Η πόρτα της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, καθώς οι υποκείμενες αιτίες του πολέμου παραμένουν άλυτες…Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους στην περιοχή. Θα το συζητήσω αυτό στη Σαουδική Αραβία σήμερα».

10:35 Κάγια Κάλας: Βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Αλμα καταγράφηκε στις τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν, αντανακλώντας ανακούφιση στις παγκόσμιες αγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 3,6% φτάνοντας τις 611,73 μονάδες, βαίνοντας προς την καλύτερη συνεδρίαση του έτους, εφόσον διατηρηθεί η τρέχουσα δυναμική. Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 4,6%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου κατέγραψε άνοδο 2,3%.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να συζητήσει με τους εταίρους του Κόλπου πώς θα διασφαλιστεί ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει μόνιμο μετά την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανακοινώθηκε σήμερα.

10:51 Στη Μέση Ανατολή μεταβαίνει ο Στάρμερ για το θέμα της ασφαλούς πλεύσης στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα τη Δημόσια Τηλεόραση του Ισραήλ, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στον Λίβανο θα πυροδοτήσει την επανέναρξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, απειλώντας άμεσα την κατάπαυση του πυρός.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, κατά την έναρξη συνεδρίασης με συμβούλους και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου για θέματα άμυνας, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη και ζήτησε και ο Λίβανος να περιληφθεί στη συμφωνία.

11:01 Ο Μακρόν χαιρετίζει τη συμφωνία, ζητά να περιληφθεί και ο Λίβανος

«Οι ανακωχές είναι πάντα καλά νέα — ειδικά αν οδηγούν σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Αλλά αυτή η στιγμιαία ανακούφιση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν. Η ισπανική κυβέρνηση δεν θα επευφημήσει όσους βάζουν φωτιά στον κόσμο μόνο και μετά εμφανίζονται με έναν κουβά. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διπλωματία, διεθνής νομιμότητα και ΕΙΡΗΝΗ».

11:07 Σάντσεθ: Τώρα είναι η ώρα της διπλωματίας, της νομιμότητας και της ειρήνης

Η λειτουργία του συγκροτήματος φυσικού αερίου Χαμπσάν έχει ανασταλεί προσωρινά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Αμπού Ντάμπι, καθώς αναφέρθηκε πυρκαγιά νωρίς την Τετάρτη. Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου, αναφέρθηκε ότι οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από συντρίμμια που έπεσαν μετα από την αναχαίτιση πυραύλου από τα συστήματα αεράμυνας του Αμπού Ντάμπι.Η αναχαίτιση προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό δύο πολιτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ενός Ινδού υπηκόου, πρόσθεσε το γραφείο Τύπου.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Κίνα έχει καταβάλει τις δικές της προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα ηγηθεί της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες της Παρασκευής στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ. Την ίδια στιγμή, την αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πλαίσιο της πρότασης 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει όχι μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τις πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες χρονολογούνται περίπου 45 χρόνια πίσω.

11:34 Ο Γκαλιμπάφ από το Ιράν και ο Βανς από τις ΗΠΑ αναμένεται να βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή

11:39 Αναφορές για έκρηξη σε διυλιστή Λαβάν του Ιράν σύμφωνα με το ιρανικό Mehr News

Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης. Όπως έγινε γνωστό, η Πολιτική Προστασία του Μπαχρέιν επενέβη άμεσα για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση, η οποία αποδίδεται σε ιρανική επίθεση. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξήρε την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης πυρός στον πόλεμο του Ιράν, λίγες ώρες αφότου σε μήνυμά τους είχε χαρακτηρίσει την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του πληθυσμού του Ιράν ως «απαράδεκτη». Ο Πάπας, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του πολέμου τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ότι χαιρέτισε με ικανοποίηση και ανακούφιση την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και προέτρεψε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον πλήρη τερματισμό της ​περιφερειακής σύγκρουσης.

11:53 Ο Πάπας Λέων IΔ καλωσόρισε «με μεγάλη ανακούφιση» την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την προειδοποίηση για τον νότιο Λίβανο , καθώς οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά τη συμφωνημένη ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.«Η εκστρατεία στον Λίβανο συνεχίζεται και η ανακωχή δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο. Για την ασφάλειά σας, σας προτρέπουμε και πάλι να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, στο X.

«Το Βασίλειο ελπίζει ότι η εκεχειρία θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης αποκλιμάκωσης, ενισχύοντας την ασφάλεια της περιοχής και ότι θα σταματήσουν τυχόν επιθέσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα των χωρών της περιοχής», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

12:14 Σαουδική Αραβία: η εκεχειρία θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης αποκλιμάκωσης

12:20 Επίσημη λιβανέζικη πηγή στο Al Jazeera: Ο Λιβανέζος πρόεδρος διεξήγαγε διεθνείς επικοινωνίες για την ένταξη του Λιβάνου στην εκεχειρία – Οι επικοινωνίες περιλάμβαναν τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και μεγάλο αριθμό διεθνών αξιωματούχων

12:25 Ομέρ Τσελίκ για την εκεχειρία: Προσοχή στα σαμποτάζ, συνεπής η πολιτική ειρήνης του Ερντογάν «Ενώ έχει στηθεί το διπλωματικό τραπέζι, όλη η διεθνής κοινότητα πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή απέναντι σε προκλήσεις και σαμποτάζ που στρέφονται κατά αυτού του τραπεζιού…Η ισχυρή και συνεπής πολιτική ειρήνης του Προέδρου μας αποτελεί την ισχυρότερη υποστήριξη στο τραπέζι που στήθηκε για την ειρήνη. Είναι οδηγός για όλες τις περιοχές κρίσεων», σχολίασε ο εκπρόσοπος του κυβερνώνοντας κόμματος της Τουρκίας.

Η επιφυλακτικότητα αυτή, αποδίδεται σε ένα «κενό εμπιστοσύνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τη μία πλευρά, και του Ιράν από την άλλη», σημειώνοντας ότι τουλάχιστον δύο προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων είχαν «ακολουθηθεί από άμεσο πόλεμο». Ο ανταποκριτής του Al Jazeera επισήμανε ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πως οι προτάσεις παραμένουν στο τραπέζι και ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτήσει παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. «Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι που μπορούν να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή, αλλά ταυτόχρονα φοβούνται ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή».

12:31 Al Jazeera: Συγκρατημένη ανακούφιση αλλά και επιφυλακτικότητα στην Τεχεράνη, καθώς οι διπλωμάτες προετοιμάζονται για το Ισλαμαμπάντ

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, Ιμπραήμ Μουσάουι, δήλωσε ότι εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει την εκεχειρία, τότε κανείς δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δεσμεύεται από αυτήν. Οπως δήλωσε, η τήρηση της συμφωνίας εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων των πλευρών. Αφησε ακόμη να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε παραβίαση από το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της εκεχειρίας.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις και τις επιθέσεις κατά της στρατιωτικής υποδομής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε ολόκληρη τη Νταχίγια. Ο IDF δεν σκοπεύει να σας βλάψει και, ως εκ τούτου, για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποιεί ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβικάι Αντράε. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει χτυπήσει δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στη Νταχίγια τον τελευταίο μήνα, και ο στρατός έχει καλέσει επανειλημμένα τους Λιβανέζους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή. 12:39 Υπουργείο Παιδείας του Ιράν: Σκοτώθηκαν 312 μαθητές και δάσκαλοι και 207 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης

12:45 Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε και για εκκένωση των νότιων προαστίων της Βηρυτού – Επιμένει η Χεζμπολάχ πως περιλαμβάνεται στην κατάπαυση πυρός και έχει σταματήσει τις επιθέσεις

Ο Υπουργός Μεταφορών του Ομάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιορδανικού πρακτορείου Ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι το Σουλτανάτο έχει υπογράψει συμφωνίες που εγγυώνται ότι δεν θα επιβάλλονται τέλη σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα ΜΜΕ ανέφεραν πως το Ομάν όπως και ο Ιράν σχεδίαζαν να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα Στενά. Το Ιράν δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί.

12:50 Oμάν: Διαψεύδει ότι θα επιβάλλει τέλη για διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

Τα drones εκτοξεύτηκαν από τις 08:00 τοπική ώρα (7:00 ώρα Ελλάδος) και αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της χώρας. Ο στρατός πρόσθεσε ότι κάποια από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν κρίσιμες υποδομές, όπως εγκαταστάσεις πετρελαίου, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επίσης εντολές αναγκαστικής εκκένωσης προς τους κατοίκους των συνοικιών Χαρέτ Χρέικ, Γκομπέιρι Λαϊλάκι, Χαντάθ, Μπουρτζ αλ-Μπαρατζνέ, Ταουχιντάτ αλ-Γκάντιρ και Σιγιά της Βηρυτού.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Η εκεχειρία, με την αποδοχή των γενικών αρχών που επιθυμούσε το Ιράν, ήταν ο καρπός του αίματος του μεγάλου μαρτυρικού ηγέτη μας, Αλί Χαμενεΐ και το επίτευγμα της παρουσίας όλου του λαού στο προσκήνιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.Ο λαός του Ιράν θα «παραμείνει ενωμένος» καθώς η χώρα εισέρχεται σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

13:00 Οι «επιθυμητές αρχές» του Ιράν έγιναν αποδεκτές στην εκεχειρία, δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει επιβεβαιώσει ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, που στοχεύουν στην επίλυση της σύγκρουσης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ.

Ως «εύθραυστη» χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε στις τελικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία, τονίζοντας ότι η διαδικασία ανέδειξε τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις εντός της ιρανικής ηγεσίας.

13:18 Για «εύθραυστη» εκεχειρία μίλησε ο Βανς: Αντιφατικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση του Ιράν, είναι εφικτή μια ευρύτερη συμφωνία

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι η δική του αεράμυνα «αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Σε κανονικές εποχές, περί το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ που συνδέει τον Κόλπο με τις μεγάλες οδούς της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Η κίνηση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκε κατά 95% μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την Lloyd’s List, περισσότερα από 800 πλοία είναι αυτήν την στιγμή ακινητοποιημένα στον Κόλπο, αλλά εφοπλιστές και ναυλωτές δήλωναν σήμερα ότι γίνονται προετοιμασίες ώστε να επιτραπεί ο πλους τους.

«Ακόμη και αν περιμένουμε αύξηση των διελεύσεων τις επόμενες ημέρες, αυτή η πρώτη διέλευση πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιφυλακτικότητα», πρόσθεσε.

Το πλοίο διατήρησε ενεργό τον αναμεταδότη και επέλεξε διαδρομή κοντά στο νησί Λαράκ που έχει ονομαστεί «διόδια της Τεχεράνης» από την επιθεώρηση Lloyd’s List.

«Η διέλευση του NJ Earth πιθανόν να συνιστά μία πρώτη ένδειξη εξομάλυνσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς αν πρόκειται για ευρύτερο άνοιγμα που συνδέεται με την κατάπαυση του πυρός ή για άδεια που έχει δοθεί προηγουμένως», εξήγησε η Ana Subasic, αναλύτρια της Kpler, ιδιοκτήτρια εταιρεία του MarineTraffic.

Δύο πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ αφότου το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τον υδάτινο διάδρομο στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, ανέφερε η Marine Traffic. «Το φορτηγό πλοίο NJ Earth, ελληνικής ιδιοκτησίας, διέσχισε το Στενό στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, υπό λιβεριανή σημαία, πέρασε νωρίτερα στις 06:59 UTC, λίγο αφότου απέπλευσε από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», ανέφερε το MarineTraffic στο X.

13:42 Πρώτες διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ μετά την εκεχειρία

Πλάνα από το διυλιστήριο Lavan που φλέγεται δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, με αναφορές ότι η Τεχεράνη κατηγορεί ότι η επίθεση έγινε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γεγονός που όπως υποστηρίζει το Ιράν είναι η αιτία για τα σημερινά αντίποινα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την προεδρία του Λιβάνου, ο Αούν δήλωσε ότι ο Λίβανος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του «για να διασφαλίσει ότι η περιφερειακή ειρήνη θα περιλαμβάνει τον Λίβανο με σταθερό και διαρκή τρόπο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο στρατός δήλωσαν ότι οι μάχες στο νότιο Λίβανο εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, ενώ έχουν αναφερθεί ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

14:14 Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζητά τη συμμετοχή της χώρας του στην «περιφερειακή ειρήνη» Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα του θα συμπεριληφθεί στην περιφερειακή εκεχειρία.

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και Αερομεταφορών της Συρίας ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του συνόλου του εναέριου χώρου της χώρας, ο οποίος είχε κλείσει προηγουμένως, καθώς και την πλήρη επανέναρξη των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού .

14:16 Η Συρία ανοίγει εκ νέου τον εναέριο χώρο της, επανεκκινούν οι πτήσεις στη Δαμασκό

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι έχουν «το χέρι τους είναι στη σκανδάλη» και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε επίθεση με μεγαλύτερη δύναμη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim . Οι Φρουροί ανέφεραν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν ενεργειακά συγκροτήματα και αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου στην πόλη-λιμάνι Γιάνμπου της Σαουδικής Αραβίας , σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σαφές αν αυτό συνέβη πριν ή μετά τη συμφωνία για την προσωρινή παύση των επιθέσεων κατά του Ιράν, που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

14:26 Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» είναι οι Φρουροί της Επανάστασης για να απαντήσουν σε κάθε επίθεση

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, για το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι έχει υποστεί μια αλλαγή καθεστώτος που θα αποδειχθεί εξαιρετικά παραγωγική! Δεν θα πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός ουρανίου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα ανασύρουν και θα απομακρύνουν (με βομαρδιστικά B-2) όλη την βαθιά θαμμένη πυρηνική «σκόνη». Η περιοχή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική παρακολούθηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συνεχίσουμε να συζητάμε, την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

«Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο έχει υποστεί «αλλαγή καθεστώτος», και θα συζητήσουν με την Τεχεράνη την άρση των δασμών και των κυρώσεων, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, αφότου κήρυξε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

14:33 Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν

«Σε κάθε χώρα που προμηθεύει στρατιωτικό οπλισμό στο Ιράν θα επιβληθεί αμέσως δασμός 50% σε όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με άμεση ισχύ. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές! Πρόεδρος Τραμπ.

Ανέφεραν ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον στόχων στην πρωτεύουσα Βηρυτό – όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους –, στην κοιλάδα της Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο από την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης, αναφέροντας ότι επιτέθηκαν σε 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ μέσα σε 10 λεπτά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την έναρξη του πολέμου, χτυπώντας τις υποδομές της μαχητικής οργάνωσης στο κέντρο κατοικημένων περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα.

Προσθέτει ότι πιστεύει ότι υπάρχει πλέον μια ευκαιρία για ειρήνη, αλλά τα αμερικανικά στρατεύματα που εμπλέκονται στη σύγκρουση παραμένουν σε ετοιμότητα.

Λέει ότι τα εργοστάσια του Ιράν έχουν «ισοπεδωθεί» και ότι το Πεντάγωνο «έχει κάνει το καθήκον του προς το παρόν».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 επιθέσεις την Τρίτη το βράδυ, λέει, καταστρέφοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

Λέει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας έχει «καταστραφεί λειτουργικά» και ότι το ναυτικό του Ιράν «βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας». Ο Χέγκσεθ προσθέτει ότι «εμείς [οι ΗΠΑ] ελέγχουμε τους ουρανούς τους».

Ο Χέγκσεθ δηλώνει ότι το Ιράν «ικέτευσε για αυτή την εκεχειρία» και υποστηρίζει ότι η «Επιχείρηση Epic Fury» «αποδεκάτισε» τον στρατό του Ιράν.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επαναλειτουργία του Στενού θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τον ιρανικό στρατό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η παράλυση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή, πριν από τη συνάντηση της χώρας με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

15:19 Το Ιράν ενδέχεται να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ή την Παρασκευή

Το κουβεϊτιανό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Τεχεράνη και τους συμμάχους της “να σταματήσουν αμέσως” τις εχθροπραξίες, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή του “την ανάγκη η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι εντολοδόχοι της, συμπεριλαμβανομένων των φατριών, των πολιτοφυλακών και των ενόπλων οργανώσεων που της είναι πιστές, να βάλουν αμέσως τέλος σε όλες τις εχθρικές ενέργειες και πρακτικές που διακυβεύουν τη σταθερότητα”.

Παράλληλα το Κουβέιτ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τις τελευταίες ώρες είχε δεχθεί “έντονο κύμα επιθέσεων” από το Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εργοστάσια αφαλάτωσης, σύμφωνα με τον στρατό.

Προηγουμένως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν γνωστοποιήσει νέες ιρανικές επιθέσεις, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. “Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν επιθέσεις πυραύλων και drones που προέρχονται από το Ιράν”, γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε την Ιρανική Εθνική Εταιρεία Διύλισης και Διανομής Πετρελαίου, σύμφωνα με την οποία το διυλιστήριο της νήσου Λαβάν “αποτέλεσε στόχο δειλής επίθεσης” γύρω στις 09:30 ώρα Ελλάδος.

“Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά των Εμιράτων και του Κουβέιτ έγιναν μερικές ώρες μετά τη στοχοθέτηση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη νήσο Λαβάν”, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, αφού οι δύο χώρες του Κόλπου είχαν γνωστοποιήσει ιρανικά πυρά.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ύστερα από αεροπορικά πλήγματα εναντίον των πετρελαϊκών του εγκαταστάσεων, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

15:25 Το Ιράν δηλώνει ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και των ΗΑΕ μετά από επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ –Το Κουβέιτ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες

Ο Κέιν εκτιμά ότι περίπου το 90% του ναυτικού στόλου του Ιράν έχει καταστραφεί, καθώς και το 95% των ναρκών του.

Αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει περισσότερους από 13.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Λέει ότι «εκτιμά βαθιά την υποστήριξη του αμερικανικού λαού, ο οποίος μας έχει πάντα στις σκέψεις και στις προσευχές του».

15:26 Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ Νταν Κέιν δηλώνει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλέον επιτευχθεί και ότι χαιρετίζει την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι: «Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».

«Απευθύνουμε μετ’ επιτάσεως προτροπή για ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των ηγετών, οι οποίοι καλούν όλες τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο.

«Στόχος πρέπει να είναι πλέον η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, τις επόμενες ημέρες, για έναν ταχύ και διαρκή τερματισμό του πολέμου».

«Χαιρετίζουμε την 15ήμερη κατάπαυση του πυρός που συνομολογήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν», γράφουν στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.

⁠Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Καναδά καλούν με κοινή τους δήλωση τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να καταλήξουν σύντομα σε διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

15:30 Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και του Καναδά ζητούν ταχύ και διαρκή τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: η κατάπαυση του πυρός είναι μια παύση, και οι ενωμένες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, αν τους δοθεί εντολή ή αν κληθούν», δηλώνει ο Κέιν στη συνέντευξη Τύπου.

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αν του δοθεί εντολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο ανώτατος αμερικανός στρατηγός.

«Αυτό το νέο καθεστώς δεν είχε άλλες επιλογές και δεν είχε χρόνο, οπότε σύναψε συμφωνία. Γνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Αναφέρθηκε σε μια σειρά από υψηλόβαθμους ιρανούς ηγέτες που σκοτώθηκαν στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε επίσης ότι «το νέο ιρανικό καθεστώς κατάλαβε ότι μια συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη από τη μοίρα που τους περίμενε».

15:31 Χέγκσεθ: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σημαίνει ότι η Τεχεράνη «ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς όσον αφορά την ασφάλεια των [ισραηλινών] κατοίκων του Βορρά. Θα συνεχίσουμε να επιτιθόμαστε χωρίς διακοπή», πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ χωρίς κανένα συμβιβασμό.

«Η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται από το άνευ προηγουμένου κύμα αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός εχθρός παρεμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης», ανέφερε.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι «καλεί επειγόντως τους πολίτες να ανοίξουν δρόμο για τα ασθενοφόρα, ώστε να μπορούν να εκτελέσουν το έργο τους».

Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασσερεντίν. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασσερεντίν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με νεκρούς και τραυματίες λόγω των [ισραηλινών] αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές».

15:57 «Εκατοντάδες» νεκροί και τραυματίες στην τελευταία σειρά ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου

Δραματικές φωτογραφίες από τα πρακτορεία ειδήσεων δείχνουν τις συνέπειες των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου.

«Ενώ χαιρετίσαμε τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του, οι οποίες έχουν στοχεύσει πυκνοκατοικημένες κατοικημένες γειτονιές και έχουν στοιχίσει τη ζωή άοπλων αμάχων σε ολόκληρο το Λίβανο, ιδίως στην πρωτεύουσα, τη Βηρυτό, δείχνοντας πλήρη αδιαφορία για τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, πόσο μάλλον για τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τις οποίες εξ αρχής δεν έχει σεβαστεί ποτέ».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια ανακοίνωσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ότι πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σκοτώνει άοπλους πολίτες στο Λίβανο και επιτίθεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδίως στην πρωτεύουσα Βηρυτό.

16:29 Το Ισραήλ σκοτώνει άοπλους πολίτες στο Λίβανο, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Το IRGC πρόσθεσε ότι η παρουσία οποιουδήποτε «εχθρικού αεροσκάφους» των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στον ιρανικό εναέριο χώρο, «ακόμη και χωρίς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων», θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε δήλωση που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το σώμα IRGC αναφέρει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα drone τύπου Hermes 900 πάνω από τη Λαρ, μια πόλη στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς.

16:52 Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι κατέρριψαν ένα drone πάνω από την επαρχία Φαρς

Το Ιράν είχε πει νωρίτερα πως είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως απάντηση σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του, μεταγενέστερα της ανακοίνωσης μιας εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Μετά την εφαρμογή της παύσης των εχθροπραξιών, «17 βαλλιστικοί πύραυλοι και 35 ντρόουν καταγράφηκαν και τα συστήματα αεράμυνας τα αναχαίτισαν με επιτυχία», δήλωσε στο Χ το υπουργείο Άμυνας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έκαναν σήμερα λόγο για νέες ιρανικές επιθέσεις, διευκρίνισαν πως βρέθηκαν στο στόχαστρο 17 πυραύλων και 35 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρά την ανακοίνωση μιας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

17:02 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πως στοχοθετήθηκαν από 17 ιρανικούς πυραύλους και 35 ιρανικά ντρόουν μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι… θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί…» ανέφερε το μήνυμα.

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

17:32 Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης

Είπε επίσης ότι «θα έρθει και η σειρά» του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Ισχυρίστηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα για τη Χεζμπολάχ από την επίθεση με τους βομβητές, αναφερόμενος στην επίθεση του Σεπτεμβρίου 2024, όταν το Ισραήλ πυροδότησε μικρά εκρηκτικά που είχαν τοποθετήσει πράκτορες στις αλυσίδες εφοδιασμού βομβητών της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερα από 3.000.

Το Ισραήλ έχει χτυπήσει εκατοντάδες μαχητές της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραήλ Κατζ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ δήλωσαν νωρίτερα, πριν από τη σειρά επιθέσεων του Ισραήλ, ότι η οργάνωση σέβεται την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αναστέλλει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στη Στούλα, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και σε άλλες πόλεις της περιοχής της Δυτικής Γαλιλαίας.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera αναφέρει ότι εκτοξεύθηκαν βλήματα από το νότιο Λίβανο, αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων εναντίον της χώρας από τις 2 Μαρτίου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ Βανς ενδέχεται να μην παραστεί στις συνομιλίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπροσωπικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν «πολύ σύντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post την Τετάρτη.

17:40 Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπροσωπικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα, σύμφωνα με την εφημερίδα NY Post

Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ με το Ιράν, ανέφερε το Axios την Τετάρτη, επικαλούμενο τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

17:59 Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με το Axios

«Καλώ θερμά και ειλικρινά όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν την εκεχειρία για δύο εβδομάδες, όπως συμφωνήθηκε, ώστε η διπλωματία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», έγραψε στο X.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες συγκεκριμένα παραβιάσεις της εκεχειρίας αναφέρεται, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαρίφ δήλωσε ότι οι παραβιάσεις που έχουν αναφερθεί «σε ολόκληρη τη ζώνη των συγκρούσεων… υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας».

18:13 Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δηλώνει ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας «υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου σε συνέντευξή του στο PBS News. Αναφέροντας ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε: «Το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία εξαιτίας της Χεζμπολάχ. Αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν αποτελεί πρόβλημα». Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αποτελούν «μια ξεχωριστή σύγκρουση».

18:28 Τραμπ στο PBS News: Ισραήλ και Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, θα το τακτοποιήσουμε

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έχουν επίσης αναφερθεί σε επιθέσεις, παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που δέχθηκαν επίθεση, μεταξύ των οποίων πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τρεις σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης νερού.

⁠Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ αναφέρει «σοβαρές υλικές ζημιές» σε ⁠αρκετές ζωτικές εγκαταστάσεις της ⁠Kuwait Petroleum Corporation και του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων, μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως επίθεση ιρανικών drones.

18:31 Το Κουβέιτ αναφέρει ότι εγκαταστάσεις πετρελαίου και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δέχθηκαν επίθεση από ιρανικά drones

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο Al Jazeera ότι, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό, τουλάχιστον 87 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

18:35 Yπουργείο Υγείας Λιβάνου: Τουλάχιστον 87 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο

Το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αλλά συνέχιζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, γεγονός που προκάλεσε διαμαρτυρίες από το Ιράν.

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμμετείχε επίσημα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του όταν έμαθε ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε σε προχωρημένο στάδιο χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του.

Το Ιράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα γίνουν στο Πακιστάν την Παρασκευή αν δεν υπάρξει εκεχειρία και στον Λίβανο, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

18:52 Wall Street Journal: Το Ιράν δεν θα πάει στις συνομιλίες αν δεν υπάρξει εκεχειρία και στον Λίβανο

Αυτό συμβαίνει μετά τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Η ανάρτηση του Τραμπ επίσης δεν ανέφερε σε ποια ακριβώς «σημαντικά σημεία» αναφερόταν.

«Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία συμφωνήσαμε σε ΕΚΑΚΡΟΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. Είναι κάτι λογικό και μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί.»

«Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών «ΣΗΜΕΙΩΝ» που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τα συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.»

«Πολλές συμφωνίες, λίστες και επιστολές αποστέλλονται από άτομα που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ/Ιράν, σε πολλές περιπτώσεις, είναι εντελώς απατεώνες, τσαρλατάνοι και ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ», έγραψε ο Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση, ο Τραμπ φαίνεται να επικρίνει ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν – χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς σε ποιους ισχυρισμούς αναφέρεται.

19:31 Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν στοιχεία της συμφωνίας με το Ιράν «κεκλεισμένων των θυρών»

«Εάν οι επιθέσεις εναντίον του αγαπημένου μας Λιβάνου δεν σταματήσουν αμέσως, θα δώσουμε μια θλιβερή απάντηση στους κακούς επιτιθέμενους στην περιοχή.» Τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια θα «στοχευθούν και θα καταστραφούν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν τη «βάρβαρη σφαγή στη Βηρυτό» από το Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

19:43 Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να «δώσουν μια απάντηση που θα τους κάνει να μετανιώσουν» αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου

20:00 Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο την Τετάρτη ανέρχεται σε 254

«Τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο Σάαρ στο τηλεοπτικό δίκτυο 11. «Δεν βλέπω πως είναι πιθανό να συγκεραστούν οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ εκτίμησε σήμερα πως τίποτα δεν έχει «τελειώσει» μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κρίνοντας πως οι θέσεις τους απέχουν πολύ.

20.13 Ισραήλ: “Τίποτα δεν έχει τελειώσει” μετά την εκεχειρία με το Ιράν, εκτιμά ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών

Πάνω από 1.160 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο αποιλογισμό.

20:43 Σε τουλάχιστον 254 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν θα αρχίσουν το πρωί (τοπική ώρα, ξημερώματα στην Ελλάδα), με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, και των συμβούλων του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

21:44 Η εκεχειρία έχει παραβιαστεί, λέει ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν

22: 00 Στροφή 180 μοιρών έκανε τάνκερ που επιχείρησε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ

22.30 Λευκός Οίκος: Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε – Ο Τραμπ θα συζητήσει την παραμονή των ΗΠΑ με τον Ρούτε

Ο Λευκός Οίκος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσει να θέσει στον ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ζήτημα παραμονής των ΗΠΑ.

22.45 Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε

Όπως πρόσθεσε, «πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ανόητο, αλλά είναι επιλογή του Ιράν».

«Αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή», τόνισε σε δηλώσεις του.

Θα ήταν ανόητη κίνηση εκ μέρους του Ιράν αν παραβίαζε την εκεχειρία με αφορμή τον Λίβανο, είπε σε δηλώσεις του από την Ουγγαρία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

LIVE: Θρίλερ με την εύθραυστη εκεχειρία λόγω Λιβάνου – 3 από τα 10 σημεία έχουν παραβιαστεί, λέει ο ιρανός πρόεδρος της Βουλής – Νετανιάχου: Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Oman’s Transport Minister confirmed that the Sultanate has signed agreements guaranteeing that no fees will be imposed on ships passing through the Strait of Hormuz.



The minister made the statement amid discussions about maritime charges, emphasizing Oman’s commitment to… pic.twitter.com/avcr8RnpLh — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 8, 2026

Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.



El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026

The U.S.–Iran agreement on a ceasefire is a step back from the brink after weeks of escalation.



It creates a much-needed chance to tone down threats, stop missiles, restart shipping, and create space for diplomacy towards a lasting agreement. The Strait of Hormuz must be open… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 8, 2026

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, αναφέρουν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές. Το Ισραήλ όμως συνέχισε τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης καθώς υποστηρίζει πως η συμφωνία κατάπαυσης πυρός δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει το Πακιστανός πρωθυπουργός.

לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.



הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.



ייקח לנו שנים לתקן את… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

Crowds gathered across Tehran waving national flags after the ceasefire announcement, as people filled public spaces in response to the temporary halt in conflict. Similar scenes were reported in other cities, reflecting mixed emotions following weeks of tensions.



Disclaimer:… pic.twitter.com/DbS5hfcKYd — Hype Pakistan (@HypePakistan) April 8, 2026

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026 06:50 Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν

