Δραματική είναι η κατάσταση στο Λίβανο τις τελευταίες ώρες, από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ με τουλάχιστον 254 νεκρούς και 1.165 τραυματίες. Οι αρχές του Λιβάνου έδωσαν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό νεκρών και τραυματιών ανά περιοχή:

Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

Τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ώρες, ο ήχος των ασθενοφόρων αντηχεί σε όλη τη Βηρυτό, όπως δήλωσε στο Al Jazeera ο Ιμράν Ρίζα, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στο Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μόλις ακούσαμε ξανά μια πολύ ισχυρή έκρηξη, και στη συνέχεια έλαβα ενημέρωση ότι σημειώθηκε χτύπημα σε μια άλλη πολύ πολυσύχναστη γειτονιά, οπότε όποιοι και αν είναι οι αριθμοί αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότεροι», είπε.

«Ο Λίβανος δεν είναι στη συμφωνία για εκεχειρία»

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, οι οποίες ωστόσο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για εκεχειρία, υποστήριξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θέση με την οποία συμφώνησε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, στην Τεχεράνη δήλωναν πως αν δεν σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο θα κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως και έγινε λίγη ώρα αργότερα. Ιρανός αξιωματούχος, μάλιστα, έκανε λόγο για αντίποινα που θα εξαπολύσουν κατά του Ισραήλ.